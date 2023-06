Agra: चोरी की बाइक समेत 50 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, विभिन्न थानों में कई मामलों में दर्ज है प्राथमिकी

पुलिस ने एक साल पहले चोरी की गई बाइक समेत गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के लिए आरोपी पर वांछित 50 हजार का इनाम रखा गया था। शमसाबाद पुलिस ने गैंगस्टर में वांछित 50 हजार के इनामी साजिद उर्फ भोला निवासी टेढ़ी बगिया सौ फुटा रोड थाना ट्रांस यमुना को चोरी की बाइक समेत गिरफ्तार किया। एक साल पहले उसने धौलपुर से बाइक चोरी की थी।

चोरी की बाइक समेत 50 हजार के इनामी गैंगस्टर साजिद गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा: पुलिस ने एक साल पहले चोरी की गई बाइक समेत गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के लिए आरोपी पर वांछित 50 हजार का इनाम रखा गया था। 50 हजार का इनामी गैंगस्टर साजिद गिरफ्तार शमसाबाद पुलिस ने गैंगस्टर में वांछित 50 हजार के इनामी साजिद उर्फ भोला निवासी टेढ़ी बगिया सौ फुटा रोड थाना ट्रांस यमुना को चोरी की बाइक समेत गिरफ्तार किया। एक साल पहले उसने धौलपुर से बाइक चोरी की थी। शातिर गैंगस्टर के खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर समेत अन्य धाराओं में 23 अभियोग दर्ज है। शमसाबाद, एत्माद्दौला, खंदौली और सिकंदरा थाने में मामले दर्ज हैं।

Edited By: riya.pandey