Wimbledon 2023: रोहन बोपन्ना- मैथ्यू एबडेन की जोड़ी की धमाकेदार जीत, विंबलडन के प्री-क्वार्टर में बनाई जगह

Wimbledon 2023 Bopanna and Ebden Pair भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने पुरुष युगल प्रतियोगिता के दूसरे दौर का मैच जीत लिया। इस जीक के साथ वह दोनों पुरुष युगल के अंतिम-16 दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने दूसरे दौर में ब्रिटेन के जैकब और जोहानस मंडे को 7-5 6-3 से करारी शिकस्त दी।

Wimbledon 2023 Bopanna and Ebden Pair into Round of 16

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने पुरुष युगल प्रतियोगिता के दूसरे दौर का मैच जीत लिया। इस जीक के साथ वह दोनों पुरुष युगल के अंतिम-16 दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने दूसरे दौर में ब्रिटेन के जैकब और जोहानस मंडे को 7-5, 6-3 से करारी शिकस्त दी। इस जोड़ी ने मैच के दौरान पांच एसेज लगाए जबकि प्रतिद्वंद्वी जोड़ी दो से ज्यादा नहीं लगा पाई। बोपन्ना-एबडेन ने पहले दौर में अर्जेंटीना के गुइलेर्मो और टॉमस एचेवेरी को हराया था। इसके बाद बोपन्ना और एबडेन ने इस मैच पर नियंत्रण बनाए रखा और 1वें राउंड में एंट्री बनाई।

Edited By: Priyanka Joshi