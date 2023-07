Wimbledon 2023: सबालेंका का शानदार प्रदर्शन बरकरार, कीज को हराकर सेमीफाइनल में मारी एंट्री

बेलारूसी खिलाड़ी अरीना सबालेंका लगातार दूसरी बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचीं। बीच में एक वर्ष 2022 में वह प्रतिबंध के कारण टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकी थीं। आल इंग्लैंड क्लब में दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की सबालेंका को यूक्रेन में युद्ध के कारण अपने देश और रूस के अन्य खिलाड़ियों के साथ पिछले वर्ष की प्रतियोगिता से बाहर बैठना पड़ा था।

Wimbledon 2023: सबालेंका ने सेमीफाइनल में मारी एंट्री

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। बेलारूसी खिलाड़ी अरीना सबालेंका लगातार दूसरी बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचीं। बीच में एक वर्ष 2022 में वह प्रतिबंध के कारण टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकी थीं। आल इंग्लैंड क्लब में दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की सबालेंका को यूक्रेन में युद्ध के कारण अपने देश और रूस के अन्य खिलाड़ियों के साथ पिछले वर्ष की प्रतियोगिता से बाहर बैठना पड़ा था। बुधवार को वह नंबर-एक कोर्ट पर मैडिसन कीज को 6-2, 6-4 से हराकर आगे बढ़ीं। 2021 में उपविजेता कैरोलिना प्लिस्कोवा से हारने वाली सबालेंका ने कहा, ''सेमीफाइनल में वापस आना वास्तव में अद्भुत है। मैं विंवबलडन में अपने दूसरे सेमीफाइनल में खेलने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती। आशा है कि मैं पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करूंगी।'' इस जीत से इस वर्ष ग्रैंडस्लैम में सबालेंका का रिकार्ड 17-1 हो गया। ¨वबलडन में ग्रास पर अब तक अपनी पांच जीत से पहले उन्होंने आस्ट्रेलियन ओपन जीता और फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचीं। सबालेंका ने ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल मैचों में अपने रिकार्ड को 6-0 से सुधारा, और उन्होंने बुधवार को कीज के प्रति दर्शकों के अधिक समर्थन के बावजूद ऐसा किया। मैच के बाद दर्शकों से कोर्ट में उन्होंने कहा, ऐसा वातावरण बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद, भले ही आपने कीज का अधिक समर्थन किया। आप सभी के सामने खेलते हुए मुझे बहुत आनंद आया। सबालेंका का सामना अब सेमीफाइनल में ओंस जेब्यूर से होगा, जिन्होंने रोमांचक मैच में गत विजेता रिबाकिना को हराया। वहीं, 10वें दिन रायल बाक्स में यूके की रानी क्वीन कैमिला पहुंचीं। एक सप्ताह पूर्व रोजर फेडरर के साथ वेल्स की राजकुमारी केट मैच देखने पहुंची थीं।

