French Open 2023: वर्ल्ड नंबर-1 Iga Swiatek बनी फ्रेंच ओपन चैंपियन, 34 साल की कैरालीना मुकोवा को दी शिकस्त

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Iga Swiatek French Open 2023 Champion। दुनिया की नंबर वन महिला टेनिस प्लेयर पोलैंड की इगा स्विटेक (Iga Swiatek) ने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में इगा ने चेक रिपब्लिक की कैरालीना मुकोवा को 6-2, 5-7,6-4 से करारी शिकस्त दी।

34 साल की मुकोवा का किसी भी ग्रैंड स्लैम का महिला सिंगल्स का पहला फाइनल मैच था, जिसमें उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी। फाइनल मैच में स्विटेक ने शानदार शुरुआत की और पहले सेट को आसानी से अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने धमाकेदार अंदाज में बाकी सेट जीत लिए।ट

दरअसल, इगा स्विटेक ने तीसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम हासिल किया। ये उनके करियर का चौथा टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब रहा। उन्होंने तीन बार फ्रेंच ओपन के अलावा एक बार यूएस ओपन अपने नाम किया है। पिछले साल भी स्विटेक ने सबसे पहले फ्रेंच ओपन खिताब जीता था। उस वक्त उन्होंने अमेरिकन स्टार कोको गॉफ को सीधे सेटों में 6-1, 6-3 से हराया था।

बता दें कि स्विटेक ने कुल 26 ग्रैंड स्लैम मैचों में से सिर्फ 2 में हार का सामना किया। पिछले साल अप्रैल महीने से वह शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और 22 साल की उम्र में वह लगातार दो बार ट्रॉफी जीतने वाली युवा महिला खिलाड़ी बन गई है।

22 साल की इगा ने अपना पहली ग्रैंड स्लैम खिताब 2019 में खेला था। इसके बाद उन्होंने अगले साल ही साल 2020 में पहला खिताब जीत लिया। 2021 में इगा खिताब नहीं जीत सकी थी, लेकिन साल 2022 के बाद उन्होंने रफ्तार पकड़ ली है।

Swiatek survives to lift the trophy for a third time in Paris.

Match report 👇#RolandGarros— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2023