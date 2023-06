French Open: Novak Djokovic चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने, तोड़ा राफेल नडाल का बड़ा रिकॉर्ड

नई दिल्ली, जेएनएन। सर्बिया के नोवाक जोकोविक (Novak Djokovic) रविवार को फ्रेंच ओपन के फाइनल में कैस्पर रूड को 7-6(1), 6-3, 7-5 से हराने के साथ ही पुरुष सिंगल्स वर्ग में कम से कम तीन बार चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही राफेल नडाल (22 ग्रैंड स्लैम) को जोकोविच (23 ग्रैंड स्लैम) ने पीछे छोड़ दिया है। इस जीत के साथ ही जोकोविक, एटीपी रैंकिंग में स्पेन के कार्लोस अलकराज को पछाड़कर एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच जाएंगे।

जोकोविक के लिए पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का सफर इतना आसान नहीं था, विशेषकर पिछले वर्ष कोविड-19 का टीका नहीं लगाने के कारण वह ऑस्ट्रेलियन ओपन सहित कुछ बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सके थे, जिसके बाद उनके लिए स्पेन के राफेल नडाल को पीछे छोड़ना आसान नहीं था।

हालांकि, जोकोविक ने हार नहीं मानी और लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। नडाल को क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है, लेकिन वह इस बार फ्रेंच ओपन में नहीं खेल सके थे, जिसके बाद जोकोविक के लिए राहें थोड़ी आसान हो गई थी।

जोकोविक इस मैच को जीतने के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन रैंकिंग में चौथे स्थान पर मौजूद रूड ने उनके सामने कड़ी चुनौती पेश की। जोकोविक पहले सेट में शुरुआत में 1-4 से पिछड़ गए। रूड हालांकि, इस लय को बरकरार नहीं रख सके। जोकोविक ने दो ब्रेक प्वाइंट बचाए, लेकिन रूड ने भी जल्दी हार नहीं मानी और इस सेट का निर्णय टाईब्रेक में जाकर हुआ।

सर्बियाई खिलाड़ी रूड को चकमा देने में कामयाब रहे। दूसरे सेट में जोकोविक ने 3-0 की बढ़त बनाई और अपनी लय बरकरार रखी। रूड ने बीच में वापसी की कोशिश की, लेकिन जोकोविक ने उनकी सर्विस तोड़कर अपने लिए चीजें आसान की। तीसरे सेट में एक बार फिर दोनों खिलाडि़यों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, लेकिन जोकोविक ने संयम रखा और इस सेट को अपने नाम कर मैच जीत लिया।

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team! 👏🏻— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 11, 2023