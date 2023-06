French Open 2023: Djokovic ने तीसरे दौर में किया प्रवेश, Marton Fucsovics को दी मात

पेरिस, आइएएनएस: पूर्व चैंपियन नोवाक जोकोविच और विश्व नंबर एक कार्लोस अलकराज ने फ्रेंच ओपन खिताब और विश्व नंबर एक बनने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए यहां रोलां गैरो के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है।

अलकराज का तीसरे दौर में प्रवेश-

जोकोविच ने बुधवार की रात को दूसरे दौर में 7-6 (2), 6-0, 6-3 से जीत हासिल करने से पहले मार्टन फुकसोविक्स से पहले सेट में मिली धमाकेदार चुनौती पर काबू पा लिया। उन्होंने ठीक पहले कोर्ट फिलिप चैटरियर पर खेलते हुए, अलकराज ने लगातार तीसरे वर्ष पेरिस में तीसरे दौर में अपना स्थान बना लिया।

जापान के खिलाड़ी को हराया-

शुरुआती सेट जीतने के बाद शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जापान के टैरो डेनियल के खिलाफ दूसरे सेट में एकाग्रता में कमी का सामना करना पड़ा। हालांकि 20 वर्षीय खिलाड़ी ने तेजी से अपने स्तर में सुधार करते हुए जापानी स्टार को 6-1, 3-6, 6-1, 6-2 से हराया। इससे पहले दिन में पांचवीं वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफनोस सितसिपास स्पेन के रॉबर्टो कारबाल्स बेना पर कोर्ट सुजैन लेंगलेन पर 6-3, 7-6 (4), 6-2 से जीत के साथ तीसरे दौर में पहुंच गए।

.@DjokerNole advances to the #RolandGarros Third Round for the 18th straight year!

The Serb beats Fucsovics 7-6(2), 6-0, 6-3 and faces Davidovich Fokina next. pic.twitter.com/wDCvzqki3g— Tennis Channel (@TennisChannel) May 31, 2023