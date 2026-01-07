Australian Open 2026: चैंपियन पर होगी पैसों की बारिश, विनर को मिलेंगे 25 करोड़ से ज्यादा; प्राइज मनी ने तोड़ा रिकॉर्ड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन का रोमांच अब जल्द शुरू होने वाला है। 18 जनवरी से शुरू होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों ने मंगलवार को इनामी राशि की घोषणा करते हुए बताया कि इस बार पुरस्कार राशि में पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।