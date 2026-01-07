Australian Open 2026: चैंपियन पर होगी पैसों की बारिश, विनर को मिलेंगे 25 करोड़ से ज्यादा; प्राइज मनी ने तोड़ा रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलियन ओपन 18 जनवरी से शुरू होगा। आयोजकों ने इस साल कुल इनामी राशि में पिछले साल की तुलना में 16% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो अब 6.7 ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन का रोमांच अब जल्द शुरू होने वाला है। 18 जनवरी से शुरू होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों ने मंगलवार को इनामी राशि की घोषणा करते हुए बताया कि इस बार पुरस्कार राशि में पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
Australian Open चैंपियन को कितनी इनामी राशि मिलेगी?
2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए कुल इनामी राशि 6,75 करोड़ रुपये (111.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) तय की गई है। यह 2025 में 5,84 करोड़ (96.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) की पुरस्कार राशि से 16 प्रतिशत अधिक है।
18 जनवरी से शुरु होगा साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन
- 25.13 करोड़ रुपये मिलेंगे- पुरुष और महिला विजेता खिलाड़ियों को
- 19 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ विजेता को इस साल मिलेंगे पुरस्कार राशि
- 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट की इनामी राशि में
- 10 प्रतिशत की न्यूनतम बढ़ी हुई पुरस्कार राशि मिलेगी मुख्य ड्रॉ के सभी सिंगल्स और डबल्स खिलाड़ियों को - 17.5 करोड़ रुपये मिलते थे
ऑस्ट्रेलियन ओपन के चैंपियन को 2025 तक
- ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार राशि विजेता: 25.13 करोड़ रुपये
- उपविजेता: 13.02 करोड़ रुपये
- सेमीफाइनलिस्ट: 7.57 करोड़ रुपये
2023 से क्वालिफाइंग इनामी राशि में 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी से लेकर खिलाड़ियों के लाभ बढ़ाने तक हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पेशेवर टेनिस सभी प्रतिस्पर्धियों के लिए टिकाऊ हो। सभी स्तरों के खिलाड़ियों का समर्थन करके हम गहरी प्रतिभा पूल तैयार कर रहे हैं।
क्रेग टाइली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टेनिस ऑस्ट्रेलिया
