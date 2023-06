केवल 27 साल की उम्र में Anett Kontaveit टेनिस से लेंगी संन्यास? Wimbledon में खेलेंगी अपना आखिरी मुकाबला

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। एस्टोनिया की टेनिस खिलाड़ी 27 वर्षीय एनेट कोंटेविट ने अपनी पीठ की चोट के कारण खेल से अपने संन्यास लेने की घोषणा की है। पिछले साल कोंटेविट अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिग नंबर दो पर पहुंची। उन्होंने बताया कि वह अगले महीने होने वाले विंबलडन में अपना अंतिम टूर्नामेंट खेलेंगी।

लंबे समय से पीठ दर्द से परेशान-

कोंटेविट ने अपनी पीठ की चोट के कारण अक्टूबर में अपने 2022 सीजन के कुछ मैच में शामिल नहीं होने का फैसला किया। इलाज के चलते पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद में उन्होंने फरवरी में टेनिसे से दो महीने का ब्रेक लेने की घोषणा की थी, लेकिन ऐसे में लगातार पीठ के दर्द के कारण उन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने का कठिन फैसला किया है।

“Today I am announcing that I am ending my career as a competitive athlete.”

"Today I am announcing that I am ending my career as a competitive athlete."

We love you, @AnettKontaveit_ 💙 Thanks for all the memories!