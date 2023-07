270 अमेरिकी स्टोरों पर उपलब्ध होगा Apple का Mixed Reality Headset, खरीदने के लिए लेना होगा अपॉइंटमेंट

Apple Vision Pro Headset एपल अपने सभी 270 अमेरिकी स्टोरों पर डिवाइस बेचेगा लेकिन देश के बाकी हिस्सों में विस्तार करने से पहले विजन प्रो सेक्शन के लिए शुरुआत में न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स जैसे प्रमुख शहरों पर ध्यान केंद्रित करेगा। सूत्र बताते हैं कि एपल 2024 के अंत तक अपने हेडसेट को अन्य देशों में जारी करने की योजना बना रहा है। (फोटो-एपल)

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Apple के विजन प्रो हेडसेट की बिक्री अगले साल की शुरुआत तक शुरू होने की उम्मीद नहीं है। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो इसकी बिक्री शुरू होने पर आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है। अपॉइंटमेंट सिर्फ संयुक्त राज्य भर में कुछ ही ऐप्पल स्टोर्स तक सीमित होने की उम्मीद है। Apple Mixed-Reality Headset को हर खरीदार के अनुसार एडजस्ट करके पेश करेगा। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत होगी। 270 अमेरिकी स्टोरों पर होगा उपलब्ध एपल अपने सभी 270 अमेरिकी स्टोरों पर डिवाइस बेचेगा, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में विस्तार करने से पहले विजन प्रो सेक्शन के लिए शुरुआत में न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स जैसे प्रमुख शहरों पर ध्यान केंद्रित करेगा। विजन प्रो को खरीदने का अनुभव वैसा ही होगा जैसा अमेरिका में एपल स्टोर्स में विजन प्रो के लिए एक स्पेस होगा, जिसमें आप इसका ट्रायल ले सकते हैं। विजन प्रो के इन-स्टोर खरीदारों से खरीदारी के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा जा रहा है। 2024 की शुरुआत में पहली बार अपने वेब स्टोर के माध्यम से ऑनलाइन सेल पर जाएगा। फेस स्कैन ऐप की पद सकती है जरूरत ऑनलाइन खरीदारों को एक्सेसरीज का सही आकार निर्धारित करने के लिए अपने नुस्खे की जानकारी प्रदान करने और फेस स्कैन ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। विजन प्रो का लॉन्च अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कंपनी को जटिल आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक्स से निपटने, डिवाइस सेट करने और इस्तेमाल करने के लिए सेल कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और ग्राहकों को इसका उपयोग करने के तरीके के बारे में शिक्षित करने की जरूरत होगी। विजन प्रो 2024 के अंत में अमेरिका से बाहर जा सकता है। 2024 के अंत तक खरीदने के लिए उपलब्ध होगा हेडसेट सूत्र बताते हैं कि एपल 2024 के अंत तक अपने हेडसेट को अन्य देशों में जारी करने की योजना बना रहा है। कंपनी यूके और कनाडा को शुरुआती अंतरराष्ट्रीय बाजारों के रूप में विचार कर रही है, इसके बाद एशिया और यूरोप को शामिल किया जाएगा, लेकिन अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार, Apple इंजीनियर वर्तमान में फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चीन, हांगकांग, जापान और कोरिया सहित कई देशों के लिए विजन प्रो को स्थानीयकृत करने पर काम कर रहे हैं।

