Xiaomi के दो नए स्मार्टफोन्स, ग्लोबल मार्केट में जल्द हो सकते हैं लॉन्च; मिल सकती है 6,000mAh की बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max हाल ही में टेक दिग्गज के फ्लैगशिप स्मार्टफोन मॉडल्स के तौर पर चीन में लॉन्च किए गए थे। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कंपनी इन दोनों फोन्स को जल्द ही दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में भी लॉन्च करने की योजना बना रही है। अपने संभावित ग्लोबल डेब्यू से पहले, ये दोनों हैंडसेट्स कथित तौर पर यूरोप (EU) में एक ऑनलाइन रिटेलर की वेबसाइट पर देखे गए हैं, जिससे इनकी ग्लोबल कीमत, स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, कलर ऑप्शन्स और स्टोरेज वेरिएंट्स का खुलासा हुआ है। अपने चीनी वेरिएंट्स के उलट, Xiaomi 18 Pro सीरीज में कथित तौर पर 12GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज मिलेगी, जबकि 1TB मॉडल को छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा, यूरोप में इस लाइनअप में छोटी बैटरी भी दी जा सकती है।

Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max की संभावित ग्लोबल कीमत और स्पेसिफिकेशन्स Android Treasure की रिपोर्ट के मुताबिक, Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max को Epto नाम की एक ऑनलाइन रिटेलर वेबसाइट पर लिस्ट किया गया था। हालांकि, चूंकि कंपनी ने अभी तक इन डिटेल्स की पुष्टि नहीं की है, इसलिए इसे पूरी तरह अंतिम मानकर नहीं चलना चाहिए। Xiaomi 18 Pro सीरीज के हैंडसेट्स को कथित तौर पर ब्लैक, वेलवेट रेड और व्हाइट कलर ऑप्शन्स में देखा गया था।

कीमत की बात करें तो Xiaomi 18 Pro को बेस 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल के लिए 1,398.9 यूरो (लगभग 1,50,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लिस्ट किया गया था। वहीं, इसका हायर 12GB + 512GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन 1,591.9 यूरो (लगभग 1,69,000 रुपये) में लिस्ट था। दूसरी तरफ, टॉप-ऑफ-द-लाइन Xiaomi 18 Pro Max अपने सिंगल 12GB + 512GB मॉडल के लिए 1,783.9 यूरो (लगभग 1,89,000 रुपये) की कीमत पर लिस्ट किया गया था।

इसकी तुलना में चीन में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max को बेस 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए क्रमशः 5,999 युआन (लगभग 86,000 रुपये) और 6,999 युआन (लगभग 1,00,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। ये दोनों फोन चीन में ब्लैक, आइस पीच पिंक, स्टारी ब्लू और व्हाइट कलर ऑप्शन्स में पेश किए गए हैं।