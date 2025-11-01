Xiaomi के इस शानदार फोन को करीब 26 हजार में खरीदने का मौका, मिलते हैं 50MP के दो कैमरे

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi 14 Civi अब Amazon पर 16 हजार रुपये से ज्यादा के बड़े डिस्काउंट में उपलब्ध है, जिससे ये उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन जाता है जो प्रीमियम स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को ज्यादा एक्सेसिबल प्राइस में लेना चाहते हैं। Xiaomi 14 Civi को खास बनाता है इसका यूनिक डिजाइन, शानदार डिस्प्ले, अच्छी परफॉर्मेंस और वर्सटाइल कैमरा सिस्टम।

गौर करने वाली बात ये है कि ऐसे डील ज्यादा समय तक नहीं रहती, इसलिए अगर आप इंट्रेस्टेड हैं तो जल्दी लेना अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं Xiaomi 14 Civi पर मिल रही डील के बारे में। Xiaomi 14 Civi पर ये है डील Xiaomi 14 Civi को भारत में 42,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। अब Amazon पर ये सिर्फ 26,249 रुपये में उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि ई-कॉमर्स कंपनी डिवाइस पर फ्लैट 16,750 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा, यहां कुछ बैंक ऑफर्स भी ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। कस्टमर्स अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके कीमत को और भी कम कर सकते हैं। ग्राहकों को फोन पर EMI ऑप्शन्स भी दिए जा रहे हैं।

Xiaomi 14 Civi के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Xiaomi 14 Civi में 6.55-इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है जिसमें 1.5K रेजोल्यूशन है। डिस्प्ले HDR10+, Dolby Vision, 68-बिलियन कलर्स और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, साथ ही इसमें 3,000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। ड्यूरेबिलिटी के लिए, इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन है। फोन में Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है और इसमें 4,700mAh की बैटरी है जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।