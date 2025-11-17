एलन मस्क ने लॉन्च किया XChat, इस नए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में यूजर्स के लिए क्या है खास?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने प्राइवेसी सेंट्रिक मैसेजिंग सर्विस XChat लॉन्च किया है। उन्होंने एलान किया है कि यह सर्विस को फिलहाल iOS और वेब प्लेटफॉर्म लाइव कर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि जल्द ही एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस मैसेजिंग ऐप की मार्केट में सीधी टक्कर वॉट्सऐप स होगी। इस ऐप को यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

इस नई ऐप को लेकर X ने एक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि XChat अभी iOS और वेब पर रोल आउट किया जा रहा है। जल्द ही इस मैसेजिंग ऐप को Android पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही यूजर्स को बताया गया कि वे अपनी X ऐप को अपडेट करें ताकि Chat और पुराने DM को वे एक ही इनबॉक्स पर देख पाएं।

एलन मस्क ने किया एलान एलन मस्क ने बीते जून में इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी थी। उनका कहना था कि XChat को यूजर्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। उनका कहना है कि लेटेस्ट नया XChat एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, वैनिशिंग मैसेजेज और किसी भी प्रकार की फाइल को शेयर करने की कैपेसिटी के साथ रिलीज किया गया है। इसके साथ ही यूजर्स ऑडियो और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म Rust पर बना है और (Bitcoin स्टाइल) एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है, जो पूरी तरह से नया आर्किटेक्चर सिस्टम है।

क्या है Rust आर्किटेक्चर सिस्टम XChat मैसेजिंग ऐप को दूसरों से अलग Rust आर्किटेक्चर सिस्टम बनाता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह काफी फास्ट और सेफ मानी जाती है। इसमें यूज की जाने वाली एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी Bitcoin प्रोटोकॉल जैसी हैं, जिससे यूजर्स का डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी सिक्योर होती है।