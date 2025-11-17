Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एलन मस्क ने लॉन्च किया XChat, इस नए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में यूजर्स के लिए क्या है खास?

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:49 PM (IST)

    एलन मस्क ने XChat नामक एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है, जो आईओएस और वेब पर उपलब्ध है, और जल्द ही एंड्रॉयड पर भी आएगा। यह ऐप वॉट्सऐप को टक्कर देगा और यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक्सचैट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और वैनिशिंग मैसेज जैसे फीचर्स प्रदान करता है, जिससे यूजर्स की चैट सुरक्षित रहती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने प्राइवेसी सेंट्रिक मैसेजिंग सर्विस XChat लॉन्च किया है। उन्होंने एलान किया है कि यह सर्विस को फिलहाल iOS और वेब प्लेटफॉर्म लाइव कर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि जल्द ही एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस मैसेजिंग ऐप की मार्केट में सीधी टक्कर वॉट्सऐप स होगी। इस ऐप को यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस नई ऐप को लेकर X ने एक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि XChat अभी iOS और वेब पर रोल आउट किया जा रहा है। जल्द ही इस मैसेजिंग ऐप को Android पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही यूजर्स को बताया गया कि वे अपनी X ऐप को अपडेट करें ताकि Chat और पुराने DM को वे एक ही इनबॉक्स पर देख पाएं।

    एलन मस्क ने किया एलान

    एलन मस्क ने बीते जून में इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी थी। उनका कहना था कि XChat को यूजर्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। उनका कहना है कि लेटेस्ट नया XChat एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, वैनिशिंग मैसेजेज और किसी भी प्रकार की फाइल को शेयर करने की कैपेसिटी के साथ रिलीज किया गया है। इसके साथ ही यूजर्स ऑडियो और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म Rust पर बना है और (Bitcoin स्टाइल) एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है, जो पूरी तरह से नया आर्किटेक्चर सिस्टम है।

    क्या है Rust आर्किटेक्चर सिस्टम

    XChat मैसेजिंग ऐप को दूसरों से अलग Rust आर्किटेक्चर सिस्टम बनाता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह काफी फास्ट और सेफ मानी जाती है। इसमें यूज की जाने वाली एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी Bitcoin प्रोटोकॉल जैसी हैं, जिससे यूजर्स का डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी सिक्योर होती है।

    XChat की प्रमुख खूबियां

    • एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन: यह यूजर्स की चैट को पूरी तरह सुरक्षित बनाता है।
    • वैनिशिंग मैसेजेज: मैसेज कुछ समय बाद खुद-ब-खुद गायब हो जाते हैं। हालांकि, यूजर्स इसके लिए टाइमर सेट कर सकते हैं।
    • फाइल शेयरिंग: यह मैसेजिंग प्लेटफॉर्म किसी भी तरह की फाइल को शेयर कर सकता है।
    • ऑडियो और वीडियो कॉलिंग: बिना फोन नंबर के यूजर्स कॉलिंग कर सकते हैं।

    XChat सभी X यूजर्स के लिए उपलब्ध है, लेकिन एडवांस फीचर्स को सिर्फ प्रीमियम यूजर्स ही एक्सेस कर पाएंगे। एलन मस्क ने जब से एक्स को खरीदा है, वे इसे सुपर ऐप के रूप में डेवलप कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वे एक के बाद एक नए फीचर्स इसमें जोड़ते जा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Starlink की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में शुरू होने के बहुत करीब, क्या होगी कीमत; मिलेगी कितनी स्पीड?