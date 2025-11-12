19 नवंबर को ये नया स्मार्टफोन ब्रांड लेगा भारत में एंट्री, इन फीचर्स से लैस होगा पहला फोन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Indkal Technologies केअलग डिवीजन Wobble ने भारत में अपना पहला स्मार्टफोन मॉडल लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। डिवाइस का Amazon पेज पहले से लाइव है, जो इसके डिजाइन, कैमरा फीचर्स, AI कैपेबिलिटीज और दूसरी डिटेल्स की झलक देता है। ये नया स्मार्टफोन Amazon Specials प्रोडक्ट के रूप में केवल Amazon पर एक्सक्लूसिवली उपलब्ध होगा।

Wobble स्मार्टफोन का डिजाइन और फीचर्स Wobble Smartphone में बॉक्सी डिजाइन दिया गया है, जिसके कॉर्नर्स को राउंडेड फिनिशिंग दी गई है। इसमें एक स्क्वायर-शेप कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें चार सर्कुलर यूनिट्स हैं- सेंसर और एक LED फ्लैशलाइट के लिए। फोन के राइट साइड पर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन हैं, जबकि लेफ्ट साइड में कार्ड ट्रे दी गई है। नीचे की ओर स्पीकर होल्स, USB-C पोर्ट, माइक्रोफोन होल और 3.5mm ऑडियो जैक मौजूद है।

फोन का डिस्प्ले फ्लैट है, जिसमें मोटे बेजल्स और नीचे की तरफ थोड़ा मोटा चिन दिया गया है। फ्रंट साइड पर सेंटर में पंच-होल सेल्फी कैमरा है। रियर पैनल के निचले हिस्से में Wobble की ब्रांडिंग दिखाई देती है। इसके अलावा, फोन में AI कैपेबिलिटीज और Dolby Mode दिए गए हैं, जो ऑडियो-विजुअल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का वादा करते हैं।

स्पेसिफिकेशन्स और रूमर्स फिलहाल इस स्मार्टफोन का ऑफिशियल नेम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे ‘Wobble 1’ कहा जा सकता है। लीक के मुताबिक, इसमें MediaTek Dimensity 7400 5G चिपसेट, Android 15 OS और 8GB RAM दी जा सकती है। ये डिवाइस ब्लू और सिल्वर कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा।

इसका लॉन्च इवेंट 19 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे (भारतीय समय) पर तय किया गया है। जैसे-जैसे लॉन्च डेट करीब आ रही है और टीजर अपडेट्स सामने आने की उम्मीद है। लॉन्च के बाद कंपनी इसके पूरे स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और अवेलेबिलिटी डिटेल शेयर करेगी।