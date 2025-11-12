Language
    19 नवंबर को ये नया स्मार्टफोन ब्रांड लेगा भारत में एंट्री, इन फीचर्स से लैस होगा पहला फोन

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:30 PM (IST)

    Indkal Technologies के ब्रांड Wobble ने भारत में अपने पहले स्मार्टफोन की लॉन्च तैयारी शुरू कर दी है। इसका Amazon पेज लाइव हो चुका है, जिसमें डिजाइन, कैमरा फीचर्स और AI कैपेबिलिटीज की जानकारी दी गई है। ये नया स्मार्टफोन Amazon Specials प्रोडक्ट के रूप में केवल Amazon पर उपलब्ध होगा और इसकी लॉन्चिंग 19 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से होगी।

    Wobble का नया स्मार्टफोन भारत में 19 नवंबर को होगा लॉन्च। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Indkal Technologies केअलग डिवीजन Wobble ने भारत में अपना पहला स्मार्टफोन मॉडल लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। डिवाइस का Amazon पेज पहले से लाइव है, जो इसके डिजाइन, कैमरा फीचर्स, AI कैपेबिलिटीज और दूसरी डिटेल्स की झलक देता है। ये नया स्मार्टफोन Amazon Specials प्रोडक्ट के रूप में केवल Amazon पर एक्सक्लूसिवली उपलब्ध होगा।

    Wobble स्मार्टफोन का डिजाइन और फीचर्स

    Wobble Smartphone में बॉक्सी डिजाइन दिया गया है, जिसके कॉर्नर्स को राउंडेड फिनिशिंग दी गई है। इसमें एक स्क्वायर-शेप कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें चार सर्कुलर यूनिट्स हैं- सेंसर और एक LED फ्लैशलाइट के लिए। फोन के राइट साइड पर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन हैं, जबकि लेफ्ट साइड में कार्ड ट्रे दी गई है। नीचे की ओर स्पीकर होल्स, USB-C पोर्ट, माइक्रोफोन होल और 3.5mm ऑडियो जैक मौजूद है।

    फोन का डिस्प्ले फ्लैट है, जिसमें मोटे बेजल्स और नीचे की तरफ थोड़ा मोटा चिन दिया गया है। फ्रंट साइड पर सेंटर में पंच-होल सेल्फी कैमरा है। रियर पैनल के निचले हिस्से में Wobble की ब्रांडिंग दिखाई देती है। इसके अलावा, फोन में AI कैपेबिलिटीज और Dolby Mode दिए गए हैं, जो ऑडियो-विजुअल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का वादा करते हैं।

    स्पेसिफिकेशन्स और रूमर्स

    फिलहाल इस स्मार्टफोन का ऑफिशियल नेम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे ‘Wobble 1’ कहा जा सकता है। लीक के मुताबिक, इसमें MediaTek Dimensity 7400 5G चिपसेट, Android 15 OS और 8GB RAM दी जा सकती है। ये डिवाइस ब्लू और सिल्वर कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा।

    इसका लॉन्च इवेंट 19 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे (भारतीय समय) पर तय किया गया है। जैसे-जैसे लॉन्च डेट करीब आ रही है और टीजर अपडेट्स सामने आने की उम्मीद है। लॉन्च के बाद कंपनी इसके पूरे स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और अवेलेबिलिटी डिटेल शेयर करेगी।

    ये स्मार्टफोन ‘Made in India’ प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया गया है, लेकिन इसे ग्लोबल यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। कंपनी ने रियर और फ्रंट कैमरों में बेहतर क्वालिटी का वादा किया है, साथ ही आफ्टर-सेल सर्विस कवरेज भी ऑफर करने की बात कही है।

