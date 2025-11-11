WhatsApp में भी मिलेगा Facebook और Instagram जैसा यूजरनेम, जानें क्या होगा फायदा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मेटा जल्द ही WhatsApp के लिए यूजरनेम फीचर लेकर आ रहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इस फीचर को जल्द ही लॉन्च कर सकता है। इससे जुड़ी एक के बाद एक नई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। हाल ही में कंपनी ने यूजरनेम रिजर्व करने की सुविधा की भी टेस्टिंग शुरू कर दी है। जी हां, ऐसा कहा जा रहा है कि WhatsApp जल्द ही अपने Android ऐप के लिए एक नया फीचर लाने की तैयारी में है, जिसमें यूजर्स वही यूजरनेम सेलेक्ट कर सकते हैं जो वो पहले से Facebook या Instagram पर यूज कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

क्या है WhatsApp का यूजरनेम फीचर? WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह नया ऑप्शन WhatsApp के बीटा वर्जन 2.25.34.3 में स्पॉट किया गया है। इसे एक compatible update के रूप में मार्क किया गया है। हालांकि अभी ये फीचर पब्लिक यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले अपडेट में इसे रोल आउट किया जा सकता है।

ऐसा भी कहा जा रहा है कि WhatsApp सेटिंग्स के Profile टैब में नया Username ऑप्शन देखने को मिल सकता है। इधर से कोई भी यूजर अपना यूजरनेम रिजर्व कर पाएगा। हालांकि यहां आप वही यूजरनेम चुन पाएंगे जो आपने पहले से Facebook या Instagram पर यूज किया हुआ है। इतना ही नहीं यूजरनेम रिजर्व करने से पहले WhatsApp ये चेक करेगा कि वो यूजरनेम सच में आपका है या नहीं।