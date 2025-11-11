WhatsApp में भी मिलेगा Facebook और Instagram जैसा यूजरनेम, जानें क्या होगा फायदा
मेटा जल्द ही वॉट्सऐप के लिए यूजरनेम फीचर ला रहा है, जिससे यूजर्स फेसबुक या इंस्टाग्राम पर इस्तेमाल किए गए यूजरनेम को वॉट्सऐप पर भी रिजर्व कर सकेंगे। यह फीचर अभी बीटा टेस्टिंग में है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्द ही रोल आउट होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य यूजर्स और ब्रांड्स के लिए मेटा प्लेटफॉर्म्स पर एक जैसी डिजिटल पहचान बनाना है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मेटा जल्द ही WhatsApp के लिए यूजरनेम फीचर लेकर आ रहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इस फीचर को जल्द ही लॉन्च कर सकता है। इससे जुड़ी एक के बाद एक नई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। हाल ही में कंपनी ने यूजरनेम रिजर्व करने की सुविधा की भी टेस्टिंग शुरू कर दी है। जी हां, ऐसा कहा जा रहा है कि WhatsApp जल्द ही अपने Android ऐप के लिए एक नया फीचर लाने की तैयारी में है, जिसमें यूजर्स वही यूजरनेम सेलेक्ट कर सकते हैं जो वो पहले से Facebook या Instagram पर यूज कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
क्या है WhatsApp का यूजरनेम फीचर?
WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह नया ऑप्शन WhatsApp के बीटा वर्जन 2.25.34.3 में स्पॉट किया गया है। इसे एक compatible update के रूप में मार्क किया गया है। हालांकि अभी ये फीचर पब्लिक यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले अपडेट में इसे रोल आउट किया जा सकता है।
ऐसा भी कहा जा रहा है कि WhatsApp सेटिंग्स के Profile टैब में नया Username ऑप्शन देखने को मिल सकता है। इधर से कोई भी यूजर अपना यूजरनेम रिजर्व कर पाएगा। हालांकि यहां आप वही यूजरनेम चुन पाएंगे जो आपने पहले से Facebook या Instagram पर यूज किया हुआ है। इतना ही नहीं यूजरनेम रिजर्व करने से पहले WhatsApp ये चेक करेगा कि वो यूजरनेम सच में आपका है या नहीं।
यूजरनेम के क्या हैं फायदे
WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि एक जैसा यूजरनेम होने से यूजर्स और ब्रांड्स दोनों को फायदा होने वाला है। इस फीचर से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और WhatsApp पर अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को एक जैसा बना सकते हैं। अभी ये फीचर डेवलपमेंट फेज में है और अभी तक Google Play Beta प्रोग्राम वाले बीटा टेस्टर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं है।
