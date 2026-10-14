फोन स्विच ऑफ होने पर भी दूसरे को मिल जाएगा आपका मैसेज! WhatsApp में जल्द आ सकता है ये कमाल का नया अपडेट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp कथित तौर पर कुछ एंड्रॉयड बीटा यूजर्स के साथ 'शेड्यूल्ड मैसेजेस' फीचर की टेस्टिंग कर रहा है और आने वाले हफ्तों में ये ज्यादा यूजर्स तक पहुंच सकता है। ये फीचर यूजर्स को मैनुअली भेजे बिना किसी तय समय पर मैसेज लिखने, लिंक्स शेयर करने और फोटो या वीडियो भेजने की सुविधा दे सकता है। उम्मीद है कि ये पर्सनल और ग्रुप चैट्स दोनों में काम करेगा, भले ही सेंडर का डिवाइस उस वक्त ऑफलाइन क्यों न हो। इसके अलावा यूजर्स मैसेज के जाने से पहले उसे चेक करने या डिलीट भी कर सकेंगे।

एंड्रॉयड पर शेड्यूल्ड मैसेजेस रोल आउट कर रहा है WhatsApp WABetaInfo के मुताबिक, WhatsApp अपने 'WhatsApp beta for Android' वर्जन 2.26.40.7 चलाने वाले कुछ यूजर्स के लिए शेड्यूल्ड मैसेजेस फीचर रोल आउट कर रहा है। किसी मैसेज को शेड्यूल करने के लिए यूजर्स चैट में मैसेज टाइप कर सकते हैं और सेंड बटन को थोड़ी देर दबाकर रख सकते हैं। अगर ये फीचर उपलब्ध है, तो WhatsApp डिलीवरी के लिए डेट और टाइम चुनने का एक ऑप्शन दिखाएगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फीचर टेक्स्ट मैसेज, लिंक्स, फोटो और वीडियो को सपोर्ट करता है, हालांकि यूजर्स एक बार में केवल एक ही फोटो या वीडियो शेड्यूल कर सकते हैं। वे किसी इमेज को शेड्यूल करने से पहले ड्रॉइंग एडिटर में जाकर उसे एडिट कर सकते हैं या उसमें कैप्शन भी जोड़ सकते हैं। मैसेज को मौजूदा समय से 10 मिनट बाद से लेकर 2 हफ्ते पहले तक शेड्यूल किया जा सकता है।

एक बार जब चुना गया समय आ जाएगा, तो WhatsApp अपने आप उस मैसेज को भेज देगा, भले ही एप बंद हो या सेंडर का फोन ऑफलाइन हो। ये फीचर ग्रुप चैट्स में भी काम कर सकता है, लेकिन ये केवल उन्हीं मेंबर्स को मिलेगा जो मैसेज शेड्यूल करते वक्त ग्रुप का हिस्सा थे। बाद में ग्रुप में जुड़ने वाले किसी भी शख्स को वह मैसेज मिलने की उम्मीद नहीं है।

यूजर्स को मैसेज डिलीवर होने से पहले उसे देखने और डिलीट करने के लिए चैट इन्फो स्क्रीन में एक डेडिकेटेड सेक्शन भी मिल सकता है। अगर कोई यूजर किसी शेड्यूल्ड मैसेज को डिलीट करता है, तो रेसिपिएंट को इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलने की उम्मीद है।