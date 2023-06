In-depth

बच्चों का खेल नहीं है Website बनाना और चलाना, की-वर्ड की चाबी से खुलता है इंटरनेट की दुनिया का ताला

What Is Website Types Of It How It Works हर इंटरनेट यूजर किसी न किसी सर्च के लिए ब्राउजर का इस्तेमाल करता है। ब्राउजर के सर्च इंजन पर की वर्ड्स डालने के साथ ही वेबसाइट खुल जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है अलग-अलग जानकारियों वाली ये वेबसाइट्स आखिर होती क्या हैं। वेबसाइट क्या होती है कितनी तरह की होती है इस आर्टिकल में बता रहे हैं।