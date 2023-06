पाकिस्तानी और चीनी हैकर्स के निशाने पर रहती हैं ये वेबसाइट, कैसे काम करता है Transparent Tribe

What Is Transparent Tribe How They Work Which Tools They Use साइबर अपराधी अलग-अलग टूल्स का इस्तेमाल कर यूजर को अपने निशाने पर लेते हैं। इन दिनों पाकिस्तानी हैकर्स का एक ग्रुप एक्टिव है जो देश के टॉप ऑफिशियल और संस्थानों को अपने निशाना बना रहे हैं। हैकर्स कैसे काम करते हैं और किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं इस आर्टिकल में बता रहे हैं।