VI के इस प्लान में मिल रहा 3 महीने तक फ्री Disney Plus Hotstar सब्सक्रिप्शन, मिलेंगे ये खास बेनिफिट्स

Vodafone Idea has refreshed the benefits of its Rs 839 Hero Unlimited recharge plan

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Vodafone Idea (Vi) ने अपने 839 रुपये के हीरो अनलिमिटेड रिचार्ज प्लान के बेनिफिट्स को रिफ्रेश कर दिया है। 839 रुपये का प्लान पहले से ही वीआई यूजर्स के लिए कई लाभों के साथ उपलब्ध था, लेकिन अब 3 महीने की अतिरिक्त Disney+ Hotstar सब्सक्रिप्शन प्रदान करता है। केवल 839 रुपये के प्लान को रिचार्ज करने के लिए ऑफिशियल वीआई ऐप का इस्तेमाल करने वालों को ही नया लाभ मिलेगा। टेल्को से नए बेनिफिट्स के बारे में और डिटेल से जानते हैं। फ्री में मिलेगा Disney+ Hotstar सब्सक्रिप्शन घाटे में चल रही टेलीकॉम ऑपरेटर वीआई या वोडाफोन आइडिया अपने यूजर्स को बनाए रखने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई लाभ देने के लिए जानी जाती है। नए ऐप-एक्सक्लूसिव लाभ में सबसे लोकप्रिय वीआई रिचार्ज प्लान में से एक के साथ 3 महीने की Disney+ Hotstar सब्सक्रिप्शन शामिल है। 839 रुपये का रिचार्ज प्लान पहले से ही टेलीकॉम ऑपरेटर के पास उपलब्ध था लेकिन अब इसे वेबसाइट पर हीरो अनलिमिटेड सेक्शन में शामिल किया गया है। जो लोग वीआई ऐप पर 839 रुपये के रिचार्ज प्लान से रिचार्ज करेंगे उन्हें Disney+ Hotstar का लाभ मिलेगा। 839 रुपये वाले रिचार्ज प्लान के बेनिफिट्स प्लान में अनलिमिटेड कॉल, 2GB डेली डेटा और प्रतिदिन 100 एसएमएस भी मिलते हैं। पैक 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। अन्य लाभों में बिंज ऑल नाइट (रात 12 से 6 बजे के बीच मुफ्त स्ट्रीमिंग और ब्राउज़िंग), 2 जीबी मंथली बैकअप डेटा और वीकेंड डेटा रोलओवर शामिल हैं। यूजर्स को वीआई मूवीज़ और टीवी तक मुफ्त पहुंच भी मिलती है। Vi 399 रुपये और 499 रुपये के हीरो अनलिमिटेड रिचार्ज प्लान के साथ 3 महीने का डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन भी प्रदान करता है। ये प्लान यूजर्स को मुफ्त 5GB अतिरिक्त डेटा भी ऑफर करते हैं। इन प्लान को कर सकते हैं चेक Vi 399 रुपये और 499 रुपये के हीरो अनलिमिटेड रिचार्ज प्लान के साथ 3 महीने का डिज्नी+ हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। ये प्लान यूजर्स को मुफ्त 5GB अतिरिक्त डेटा भी ऑफर करते हैं। 390 रुपये के रिचार्ज प्लान में रोजाना 2GB डेटा और 499 रुपये के प्लान में रोजाना 3GB डेटा मिलता है। दोनों प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है।

Edited By: Anand Pandey