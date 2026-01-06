Vivo के दो नए फोन हुए लॉन्च, मिलेगी 6000mAh की बैटरी; शुरुआती कीमत करीब 19,300 रुपये

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo Y50s 5G और Vivo Y50e 5G चीन में लॉन्च हो गए हैं। दोनों स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट पर चलते हैं, इनमें ऑटोफोकस के साथ 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5-मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। इनमें 6,000mAh की बड़ी बैटरी है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए है और दोनों मॉडल में अलग-अलग चार्जिंग स्पीड का सपोर्ट है। इन फोन में 90Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.74-इंच की LCD स्क्रीन भी है और इन्हें भरोसेमंद 5G परफॉर्मेंस देने के लिए बनाया गया है।

Vivo Y50s 5G और Vivo Y50e 5G की कीमत और उपलब्धता Vivo Y50s 5G की कीमत बेस 6GB + 256GB कॉन्फिगरेशन के लिए CNY 1,799 (लगभग 23,300 रुपये) से शुरू होती है, जबकि 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत CNY 1,999 (लगभग 25,800 रुपये) है और टॉप-एंड 12GB + 256GB ऑप्शन की कीमत CNY 2,299 (लगभग 30,000 रुपये) है।

वहीं, Vivo Y50e 5G सिंगल 6GB रैम और 128GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है, जिसकी कीमत CNY 1,499 (लगभग 19,300 रुपये) है। दोनों स्मार्टफोन डायमंड, स्काई ब्लू और प्लेटिनम (चाइनीज से ट्रांसलेटेड) कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं। ये अब चीन में Vivo वेबसाइट के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

Vivo Y50s और Vivo Y50e के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Vivo Y50s 5G और Vivo Y50e 5G में 6.74-इंच HD+ (1,600×720 पिक्सल) फ्लैट LCD स्क्रीन है जिसमें 90Hz तक रिफ्रेश रेट और 20:9 आस्पेक्ट रेश्यो है। दोनों स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस हैं। Vivo Y50e 5G में 6GB रैम और 128GB eMMC 5.1 इनबिल्ट स्टोरेज है, जबकि Vivo Y50s 5G में 256GB तक फास्ट UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज और 12GB तक रैम का सपोर्ट है। ये हैंडसेट Android 15-बेस्ड OriginOS 5 के साथ आते हैं।

फोटोग्राफी की बात करें तो, Vivo Y50s 5G और Vivo Y50e 5G में ऑटोफोकस के साथ 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 1080p तक वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है। फ्रंट में, दोनों फोन में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। कनेक्टिविटी ऑप्शन में डुअल सिम सपोर्ट, 5G, Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.4, मल्टी-सिस्टम GPS और एक USB टाइप-C पोर्ट शामिल हैं। एडिशनल फीचर्स में 3.5mm हेडफोन जैक और एक इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल शामिल हैं।