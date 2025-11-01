भारत में इस एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन में आ सकता है Vivo X300, जानें डिटेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo X300 सीरीज को लेकर ये चर्चा है कि इसे भारत में दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। यानी चीन में लॉन्च के लगभग दो महीने बाद। इस लाइनअप में Vivo X300 Pro और Vivo X300 शामिल हैं, जो MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से पावर्ड हैं। इंडिया अनाउंसमेंट से पहले, Vivo X300 का एक रेंडर ऑनलाइन सामने आया है और एक टिप्स्टर का कहना है कि ये फोन इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव रेड कलर में आ सकता है। ग्लोबली, ये हैलो पिंक और फैंटम ब्लैक शेड्स में बिकता है। वहीं, चीन में ये चार कलर ऑप्शन में मिलता है।

टिप्स्टर संजू चौधरी ने Vivo X300 का रेड कलर रेंडर शेयर किया है, जो कहा जा रहा है कि सिर्फ भारत के लिए होगा। ये फोन दिसंबर में भारत में Vivo X300 Pro के साथ लॉन्च हो सकता है। रेंडर दिखाता है कि हैंडसेट का डिजाइन चीन और ग्लोबल मॉडल जैसा ही होगा। हालांकि, कंपनी ने इंडिया लॉन्च को अभी कन्फर्म नहीं किया है।

एक और पोस्ट में, टेक ब्लॉगर पारस गुगलानी का कहना है कि सिर्फ Vivo X300 को ये इंडिया-एक्सक्लूसिव रेड कलर मिलेगा। Vivo X300 Pro और Vivo X300 FE में ये शेड नहीं होगा। Vivo X300 Pro और Vivo X300 ने ग्लोबल डेब्यू 30 अक्टूबर को किया था, चीन में लॉन्च के तुरंत बाद जो 13 अक्टूबर को हुआ था। ग्लोबली, स्टैंडर्ड मॉडल हैलो पिंक और फैंटम ब्लैक कलर में मिलता है, जबकि चीन में फ्री ब्लू, कंफर्टेबल पर्पल, प्योर ब्लैक और लकी कलर (चीनी से ट्रांसलेटेड) शेड्स में आता है।