भारत में इस एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन में आ सकता है Vivo X300, जानें डिटेल

Vivo X300 सीरीज इंडिया में दिसंबर में लॉन्च होने हो सकती है। यानी चीन डेब्यू के लगभग दो महीने बाद। इस लाइनअप में Vivo X300 Pro और Vivo X300 शामिल हैं, जो MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट से लैस हैं। लॉन्च से पहले, एक टिप्स्टर ने Vivo X300 का रेड कलर दिखाया है, जो कथित तौर पर इंडिया-एक्सक्लूसिव हो सकता है। ग्लोबली ये दो शेड्स में आता है, जबकि चीन में चार कलर ऑप्शन मिलते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo X300 सीरीज को लेकर ये चर्चा है कि इसे भारत में दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। यानी चीन में लॉन्च के लगभग दो महीने बाद। इस लाइनअप में Vivo X300 Pro और Vivo X300 शामिल हैं, जो MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से पावर्ड हैं। इंडिया अनाउंसमेंट से पहले, Vivo X300 का एक रेंडर ऑनलाइन सामने आया है और एक टिप्स्टर का कहना है कि ये फोन इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव रेड कलर में आ सकता है। ग्लोबली, ये हैलो पिंक और फैंटम ब्लैक शेड्स में बिकता है। वहीं, चीन में ये चार कलर ऑप्शन में मिलता है।
टिप्स्टर संजू चौधरी ने Vivo X300 का रेड कलर रेंडर शेयर किया है, जो कहा जा रहा है कि सिर्फ भारत के लिए होगा। ये फोन दिसंबर में भारत में Vivo X300 Pro के साथ लॉन्च हो सकता है। रेंडर दिखाता है कि हैंडसेट का डिजाइन चीन और ग्लोबल मॉडल जैसा ही होगा। हालांकि, कंपनी ने इंडिया लॉन्च को अभी कन्फर्म नहीं किया है।
एक और पोस्ट में, टेक ब्लॉगर पारस गुगलानी का कहना है कि सिर्फ Vivo X300 को ये इंडिया-एक्सक्लूसिव रेड कलर मिलेगा। Vivo X300 Pro और Vivo X300 FE में ये शेड नहीं होगा।
Vivo X300 Pro और Vivo X300 ने ग्लोबल डेब्यू 30 अक्टूबर को किया था, चीन में लॉन्च के तुरंत बाद जो 13 अक्टूबर को हुआ था। ग्लोबली, स्टैंडर्ड मॉडल हैलो पिंक और फैंटम ब्लैक कलर में मिलता है, जबकि चीन में फ्री ब्लू, कंफर्टेबल पर्पल, प्योर ब्लैक और लकी कलर (चीनी से ट्रांसलेटेड) शेड्स में आता है।
VIVO X300 exclusive Red color for India :)— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) October 31, 2025
Launch in December, guess the price 👀 pic.twitter.com/iKrcmQwYVd
Vivo के फ्लैगशिप फोन्स इंडिया में भी चीन और यूरोप मॉडल जैसे ही स्पेक्स के साथ आने की उम्मीद है। रेफरेंस के लिए, Vivo X300 में 6.31-इंच 1,216×2,640 पिक्सल फ्लैट Q10+ LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 300Hz टच सैंपलिंग रेट, 1.07 बिलियन कलर्स और 452ppi पिक्सल डेंसिटी मिलती है।
ये ऑक्टा कोर 3nm MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से पावर्ड है, जिसमें 16GB तक LPDDR5X Ultra RAM और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है। इसमें V3+ Imaging चिप और Mali G1-Ultra GPU भी दिया गया है।
फोटोज और वीडियोज के लिए, Vivo X300 में Zeiss-tuned ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 200-मेगापिक्सल मेन कैमरा, 50-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 50-मेगापिक्सल पेरिस्कोप कैमरा शामिल हैं। ये सभी लेंस सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल में हैं।
फ्रंट पर, इसमें होल-पंच 50-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 5,360mAh की बैटरी है, जिसमें 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है।
