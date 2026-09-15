Vivo का 7,200 mAh बैटरी वाला नया 5G फोन, 50MP ZEISS कैमरा के साथ AI फीचर्स भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo जल्द ही इंडियन मार्केट में अपना एक और नया 5G फोन लॉन्च कर सकता है जिसे कंपनी Vivo V80 के नाम से पेश कर सकती है। कंपनी ने अभी तक डिवाइस की ऑफिशियल लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे अक्टूबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है। फोन में बड़ी बैटरी के साथ AI-पावर्ड कैमरा और कंटेंट क्रिएशन से जुड़े कई नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए पहले डिवाइस के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स पर एक नजर डालते हैं...

Vivo V80 के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Vivo V80 में 6.59 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। साथ ही इसमें 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 6,000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस मिल सकती है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट मिल सकता है। इसके साथ ही फोन में 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिल सकती है।

इसके अलावा Vivo V80 की सबसे बड़ी खूबियों में इसकी बैटरी भी शामिल हो सकती है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फोन में 7,200mAh की बैटरी मिल सकती है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसके अलावा डिवाइस में IP68 और IP69 रेटिंग मिल सकती है, जिससे धूल और पानी से सुरक्षा बेहतर होगी।

AI Creative Camera से बनेंगी खास तस्वीरें रिपोर्ट्स के मुताबिक, Vivo V80 में AI Creative Camera मिलेगा जिसमें 30 से ज्यादा इफेक्ट्स मिल सकते हैं, जिनकी मदद से यूजर्स सीधे कैमरा एप से सोशल मीडिया के लिए फोटो और वीडियो तैयार कर पाएंगे। फोन में Live Sticker Collage फीचर भी मिल सकता है। इसके जरिए फोटो और स्टिकर्स को मिलाकर कस्टमाइज्ड क्रिएशन तैयार किया जा सकेगा।