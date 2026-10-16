Vi Prepaid Family Plan: मैंबर के साथ शेयर कर पाएंगे मोबाइल डेटा और रिचार्ज पर मिलेगा डिस्काउंट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vodafone Idea (Vi) ने प्रीपेड फैमिली प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान के साथ यूजर्स अपने फैमिली मैंबर्स के साथ मोबाइल डेटा शेयर कर सकते हैं। इस प्लान का बेनिफिट उठाने के लिए वीआई यूजर्स को Vi App पर फैमिली ग्रुप बनाना होगा। ग्रुप में जोड़े मैंबर्स के साथ वीआई यूजर्स डेटा शेयरिंग और रिचार्ज पर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हर मैंबर को अलग-अलग रिचार्ज करवाना होगा। कंपनी का कहना है कि यह भारत का पहला प्रीपेड फैमिली प्लान है।

फैमिली ग्रुप में कितने यूजर्स हो सकते हैं शामिल Vi के प्रीपेड फैमिली प्लान में 4 यूजर्स शामिल हो सकते हैं। इनमें से एक प्राइमरी अकाउंट होगा और तीन सेकेंडरी मैंबर होंगे। एक्टिव Vi प्रीपेड सब्सक्राइबर्स Vi App पर फैमिली ग्रुप बना सकते हैं। हालांकि, ग्रुप में शामिल होने वाले सभी मैंबर को अलग से प्रीपेड प्लान और वैलिडिटी होना आवश्यक है। यह जरूरी नहीं है कि सभी मैंबर एक जैसा प्लान या एक समय पर ही अपन फैमिली ग्रुप में शामिल होने के बाद यूजर्स एक दूसरे के डेटा को शेयर कर सकते हैं। वीआई का कहना है कि फैमिली मैंबर अलग-अलग लोकेशन में हो सकते हैं।

एक बार में 500MB डेटा शेयर कर पाएंगे यूजर्स वीआई के फैमिली प्रीपेड प्लान में मैंबर एक समय में दूसरे मैंबर को 500MB डेटा शेयर कर पाएंगे। वीआई का यह प्लान उन यूजर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो डेली मोबाइल डेटा का यूज करते हैं। ऐसे में कभी डेटा न होने के दौरान इस प्लान की मदद से वे हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे।