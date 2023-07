Vi ने लॉन्च किए दो नए प्लान, मिलती है 30 दिनों की वैलिडिटी, साथ में ढेर सारे बेनिफिट्स

भारत में मुख्य रूप से तीन टेलीकॉम ऑपरेटर्स का बोलबाला है जिसमें वोडाफोन भी शामिल है। इसने हाल ही में अपने यूजर्स के लिए दो नए प्लान -198 रुपये और 204 रुपये वाले प्लान को पेश किया है । इसे मुंबई और गुजरात दोनों सर्कल में उपलब्ध कराया गया हैं। बता दें कि नए प्लान में 500MB डेटा और 30 दिनों की वैधता मिलती है।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया ने भारत में दो नए रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं। इन प्लान की कीमत क्रमशः 198 रुपये और 204 रुपये है, जिनमें टॉकटाइम लाभ मिलते हैं। इन नए प्लान के तहत कस्टमर्स को 500MB डेटा मिलता है। बता दें कि यह टेलीकॉम दिग्गज द्वारा 24 रुपये और 49 रुपये के प्लान पेश किए जाने के बाद आया है। 198 रुपये का प्लान 30 दिनों की वैधता और डेटा के साथ-साथ टॉकटाइम बैलेंस भी देता है। आइये इसके बारे में जानते हैं। वोडाफोन आइडिया 198 रुपये वाला प्लान नया 198 रुपये वाला Vi रिचार्ज पैक 500MB डेटा और 198 रुपये का टॉकटाइम ऑफर करता है। इस प्लान में 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। बता दें कि ये प्लान मुम्बई और गुजरात के यूजर्स के लिए उपलब्ध है। वोडाफोन आइडिया 204 रुपये वाला प्लान Vi के 204 रुपये वाले प्लान में 500MB डेटा और 204 रुपये का टॉकटाइम भी मिलता है। रिचार्ज प्लान 30 दिनों की वैधता भी देता है। 204 रुपये वाले वीआई प्लान देश के मुंबई और गुजरात दोनों सर्कल में उपलब्ध हैं। हाल ही में लॉन्च हुए थे ये प्लान 198 रुपये और 204 रुपये के प्लान के अलावा, Vi ने हाल ही में भारत में 17 रुपये का रिचार्ज पैक पेश किया है, जो एक दिन की वैधता के साथ आता है। लेटेस्ट प्लान से अलग 17 रुपये पूरे देश में उपलब्ध है और रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच असीमित डेटा लाभ देता है। वहीं, 57 रुपये वाले प्लान में 7 दिनों की वैलिडिटी और रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अनलिमिटेड डेटा मिलता है। 232 रुपये का प्लान वोडाफोन आइडिया ने 232 रुपये का प्लान भी पेश किया है और यह केवल मुंबई और गुजरात सर्कल के लिए है। प्लान में 4GB तक डेटा और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल की सुविधा मिलती है। यह प्लान 30 दिनों की वैधता देता है।

