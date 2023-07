VI ने लॉन्च किए 24 और 49 रुपए वाले दो नए प्लान, यूजर्स को मिलेंगे ये बेनिफिट

Vi (वोडाफोन-आइडिया) ने अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान पोर्टफोलियो में दो नए प्लान जोड़े हैं। कंपनी अपने ग्राहकों के लिए 24 रुपए और 49 रुपये वाले रिचार्ज प्लान लेकर आई है। दोनों ही प्लान यूजर्स को डेटा ऑफर करते हैं। 24 रुपये वाले प्लान में एक घंटे के लिए अनलिमिटेड डेटा और 49 रुपये वाले प्लान में 24 घंटे के लिए 6GB डेटा मिलता है।

Vi launched Rs 24 and Rs 49 plan in India check details.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। वोडाफोन-आइडिया (VI) अपने घटते सब्सक्राइबर से परेशान है। अब कंपनी दूसरे टेलीकॉम नेटवर्क के ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग-अलग बेनिफिट वाले प्लान पेश कर रही है। वीआई ने अपने ग्राहकों के लिए दो नए रिचार्ज प्लान 24 और 49 रुपये की कीमत में लॉन्च किए हैं। यहां हम आपको वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए पेश किया गया नए रिचार्ज प्लान के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। VI के नए 24 रुपए वाला प्लान VI का नया प्रीपेड प्लान 24 रुपए की कीमत में आता है, जिसमें यूजर्स को एक घंटे के लिए अनलिमिटेड डेटा मिलता है। वीआई का यह रिचार्ज प्लान सर्विस वैलिडिटी ऑफर नहीं करता है। ऐसे में इस प्लान का बेनिफिट लेने के लिए आपका नंबर एक्टिव होना जरूरी है। इसके प्लान के साथ यूजर्स को VI Movies and Tv ऐप्स का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। VI के नए 49 रुपए वाला प्लान वोडाफोन आइडिया का नया 49 रुपए वाले प्रीपेड प्लान में 24 घंटे की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में यूजर्स को 6GB का डेटा मिलता है। इस प्लान के बेनिफिट के लिए वीआई यूजर्स का नंबर एक्टिव होना जरूरी है। यानी इसके साथ यूजर्स को सर्विस वैलिडिटी नहीं मिलती है। वीआई के लेटेस्ट 24 रुपये और 49 रुपये के प्लान यूजर्स को इमरजेंसी के दौरान डेटा की जरूरत को पूरा करने के लिए पेश किए गए हैं। VI अनलिमिटेड नाइट डेटा प्लान वोडाफोन आइडिया ने कुछ दिनों पहले यूजर्स के लिए 17 और 57 रुपये के प्लान पेश किए थे। ये दोनों प्लान यूजर्स को रात में डेटा ऑफर करते हैं। 17 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को एक दिन की वैलिडिटी ऑफर करते हैं। इसके साथ ही 57 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 7 दिन की वैलिडिटी मिलती है। ये दोनों प्लान रात में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा ऑफर करते हैं।

Edited By: Subhash Gariya