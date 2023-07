गेम चेंजर होगा अपकमिंग OnePlus 12 स्मार्टफोन, नए डिजाइन और दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ करेगा एंट्री

OnePlus 12 के लॉन्च की तैयारी शुरू हो गई है। कंपनी का अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन को संभावना है कि इसे नए डिजाइन पावरफुल स्पेसिफिकेशन और बड़ी डिस्प्ले के साथ पेश किया जाएगा। वनप्लस का यह फोन दिसंबर 2023 में 5400mAh की बैटरी के साथ 100W SuperVOOC चार्जिंग और स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

Upcoming OnePlus 12 Smartphone comes with new design and powerful specifications. (Image-Unsplash)

HighLights OnePlus 12 स्मार्टफोन में 5400mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद वनप्लस के अपकमिंग फोन में होगा स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट OnePlus 12 स्मार्टफोन दिसंबर 2023 में करेगा एंट्री

नई दिल्ली, टेक डेस्क। वनप्लस इन दिनों अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। कंपनी का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 12 होगा, जिसे लेकर कई डिटेल्स सामने आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह फोन पावरफुल फ्लैगशिप किलर होगा, जिसे कंपनी OnePlus 11 के मुकाबले कई सारे अपग्रेड्स के साथ लॉन्च करेगी। इस फोन को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस बार कंपनी नए डिजाइन, बेहतर परफॉर्मेंस और बड़ी डिस्प्ले के साथ फोन लॉन्च करने वाला है। वनप्लस 12 में क्या होगा खास? रिपोर्ट के मुताबिक, अपकमिंग OnePlus 12 में 6.7 इंच का क्वाड एचडी + कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही यह फोन 16GB तक LPDDR5X रैम और 256GB UFS 4.0 स्टोरेज के साथ नेक्स्ट जेनरेशन स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट के साथ एंट्री कर सकता है। वनप्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन में 5400mAh की बैटरी के साथ 100W SuperVOOC चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग मिलने की संभावना है। यह फोन कथित तौर पर एंड्रॉइड 14-आधारित OxygenOS 14 पर चलेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो अपकमिंग फोन में 5G SA/NSA, डुअल 4G VoLTE, वाई-फाई 6 802.11 ax 2X2 MIMO, ब्लूटूथ 5.3, GPS (L1+L5 डुअल बैंड) + GLONASS, USB टाइप-C और NFC मिल सकता है। इसके साथ ही फोन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा। फोटोग्राफी की बात करें तो इसमें 64MP का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (IOS) सपोर्ट के साथ आएगा। इस फोन में 3X ऑप्टिकल जूम सपोर्ट वाला टेलीफोटो लेंस दिए जानें की उम्मीद है। कुछ दूसरी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा और 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया जा सकता है। इसके साथ ही खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि कंपनी हेसलब्लैड के साथ पार्टनरशिप जारी रखेगी। फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है। वनप्लस 12 लॉन्च टाइमलाइन कंपनी ने OnePlus 11 को इस साल जनवरी में पेश किया गया था। OnePlus 12 को लेकर बताया जा रहा है कि ये दिसंबर 2023 में चीन में लॉन्च होंगे। इसे 2024 के शुरुआत में भारतीय मार्केट में लॉन्च किए जाने की संभावना है।

Edited By: Subhash Gariya