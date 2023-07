UN की टेक एजेंसी ने पेश किए इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए कई सवालों के जवाब

नई दिल्ली, टेक डेस्क। दुनिया की पहली मानव-रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुक्रवार, 7 जुलाई को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में कुल 9 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने हिस्सा लिया। पत्रकारों ने इन रोबोटों से विभिन्न प्रश्न पूछे और उन्होंने सभी का उत्तर दिया। आइए आपको इस खबर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिनेवा में अपनी तरह की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोबोट और उनके निर्माता एक साथ आए। इस सम्मेलन को "AI For Good" कहा गया। इस आयोजन का उद्देश्य दुनिया को घोषित रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परिचित कराना था।

