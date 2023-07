TweetDeck का इस्तेमाल भी नहीं रहा अब फ्री, नए बदलाव के साथ वेरिफाइड यूजर्स को ही मिलेगी सुविधा

Twitter Users Must Be Verified To Use TweetDeck अगर आप ट्विटर यूजर हैं और अपने ट्विटर अकाउंट को मैनेज करने के लिए TweetDeck का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए एक नया अपडेट हो सकती है। ट्विटर सपोर्ट की ओर से TweetDeck के इस्तेमाल को लेकर एक नई सूचना जारी की गई है। यह सुविधा अब फ्री नहीं रहेगी।