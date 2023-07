Twitter में मिलेगा पिक्चर-इन-पिक्चर फीचर, इन यूजर्स के लिए बेहतर होगा एक्सपीरियंस

नई दिल्ली, टेक डेस्क। ट्विटर Apple iPhone यूजर्स के लिए एक नई सुविधा जोड़ रहा है, जो उन्हें iPhone और iPad पर एक साथ अन्य कार्य करते समय ट्विटर वीडियो देखने की अनुमति देगा।

iSoftware अपडेट्स द्वारा साझा किए गए वीडियो में Apple के लेटेस्ट OTA सॉफ्टवेयर अपडेट, iOS साइनिंग स्टेटस के बारे में ट्वीट किया गया है। अगर सुविधा शुरू हो जाती है, तो उपयोगकर्ता पिक्चर-इन-पिक्चर मोड में ट्विटर वीडियो देख पाएंगे।

PiP मोड एक वीडियो प्लेयर को एक फ्लोटिंग विंडो में सिकोड़ देता है और आमतौर पर इसे एक कोने में रख देता है ताकि यह स्क्रॉलिंग अनुभव को प्रभावित न करे। ट्वीट में लिखा है कि "ध्यान दें कि यह धीरे-धीरे रोलआउट रहा है, इसलिए अगर आपमें से कुछ के पास यह अभी तक नहीं है तो जल्द ही मिलेगा।

Looks like Twitter videos now support the iOS system wide PiP.

Note that it’s rolling out slowly, so it’s normal if some of you don’t have it yet pic.twitter.com/QeCrI670XA