आप नहीं, AI करेगा स्पैम कॉलर्स से बात, कॉल पिक कर बताएगा कौन कर रहा है फोन, Truecaller ने लॉन्च किया नया फीचर

Truecaller launches New AI Assistance Feature Know How It Will work For Users ट्रूकॉलर का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपका दिल खुश कर सकता है। कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक नया एआई फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर के साथ आपकी जगह एआई कॉलर से बात करेगा। कॉल रिसीव करने के बाद एआई वॉइस मैसेज के जरिए आपको कॉलर की जानकारी देगा।