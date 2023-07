Top AI News: डिजिटल क्लोन को लेकर हॉलीवुड के कलाकार परेशान, आयकर विभाग की मदद कर रहा एआई

Top AI News एआई टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। एक ओर एआई का इस्तेमाल हर दूसरे यूजर और विभाग द्वारा काम को बेहतर और आसान बनाने के लिए किया जा रहा है वहीं एआई के गलत इस्तेमाल का डर भी बना हुआ है। आयकर विभाग एआई का इस्तेमाल कर टैक्स चोरी को रोकने में मदद पा रहा है।

Top AI News AI technology creates digital clones raising concerns about Hollywood extras future

Your browser does not support the audio element.