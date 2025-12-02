फिर गिरी iPhone 16 की कीमत, Flipkart-Amazon नहीं यहां मिल रही है डील 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नया आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो क्रोमा आपके लिए एक शानदार डील लाया है जहां iPhone 16 पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप लेटेस्ट आईफोन 17 नहीं खरीदना चाहते तो और कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो आपके लिए ये डील बेस्ट है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर iPhone 16 सीधे 12,910 के फ्लैट डिस्काउंट के बाद सिर्फ 66,990 में लिस्टेड है। इतना ही नहीं कंपनी ICICI, IDFC और SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए आप 4,000 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। जिसके बाद फोन की फाइनल कीमत सिर्फ 62,990 रह जाती है।

इसके अलावा, अगर आप पूरे पैसे नहीं देना चाहते तो डिवाइस को EMI ऑप्शन पर भी खरीद सकते हैं, जिसमें कुछ बैंक कार्ड के साथ आप इसे 3,153 रुपये महीना की EMI पर खरीद सकते हैं। iPhone 16 पांच कलर में आता है और इसमें 6.1-इंच की OLED स्क्रीन, A18 बायोनिक चिपसेट समेत कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। चलिए पहले डील के बारे में जानते हैं...

iPhone 16 पर डिस्काउंट ऑफर iPhone 16 इस वक्त क्रोमा की वेबसाइट पर सिर्फ 66,990 रुपये में मिल रहा है, जो इसकी ओरिजिनल कीमत से 12,910 रुपये तक सस्ता मिल रहा है। फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप ICICI, IDFC या SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए 4,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा बैंक डिस्काउंट ले सकते हैं। इन दोनों ऑफर्स को मिलाकर इफेक्टिव कीमत घटकर सिर्फ 62,990 रुपये रह जाएगी।

iPhone 16 के खास स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो डिवाइस में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है। डिवाइस में 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है और बाहर बेहतर विज़िबिलिटी के लिए 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिवाइस को पावरफुल बनाने के लिए इसमें 3nm A18 बायोनिक चिपसेट मिल रहा है, जिसमें 512GB तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं।