सिर्फ 449 रुपये में मिल रहा 48MP वाला Tecno Spark 8 Pro स्मार्टफोन, यहां से उठाएं ऑफर का फायदा

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Tecno भारत के लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड्स में एक है। कंपनी समय-समय पर अपने यूजर्स के लिए नए स्मार्टफोन्स लाती रहती है। इतना ही नहीं ई-कॉमर्स साइट्स भी आपको कई टेक्नो के फोन पर बेहतरीन ऑफर्स देते हैं। फ्लिपकार्ट पर इस फोन को आप सिर्फ 449 रुपये में खरीद सकते हैं। आइये इसके ऑफर्स के बारे में जानते हैं। Tecno Spark 8 Pro पर क्या है ऑफर अमेजन पर Tecno Spark 8 Pro पर 39% का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑफर के बाद फोन की कीमत केवल 8,199 रुपये है। यही नहीं, फोन की खरीदारी पर कुछ बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिनका फायदा उठाकर आप इस कीमत को और कम कर सकते हैं। अगर आपके पास HSBC Cashback Card Credit Card है तो आप 250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर पर पाएं 7,750 रुपये की छूट ग्राहकों को लुभाने के लिए स्मार्टफोन की खरीदारी पर एक और शानदार डील ऑफर की जा रही है। इस स्मार्टफोन को आप अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना फोन है तो आप इस ऑफर के तहत फोन की कीमत को और 7,750 रुपये तक कम कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सचेंज ऑफर मिलेगा। अगर आपके फोन की कंडिशन अच्छी हुई तो आप 7,750 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। Tecno Spark 8 Pro की खासियत Tecno Spark 8 Pro में 6.8 इंच का फुल एचडी प्लस डॉट नॉच डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 4जीबी LPDDR4x रैम सपोर्ट दिया गया है। जिसे 3 जीबी वर्चुअल रैम की मदद से 7जीबी तक एक्सपैंड किया जा सकेगा। साथ ही 64 जीबी स्टोरेज दिया गया है। फोन में ऑक्टाकोर MediaTek Helio G85 चिपसेट सपोर्ट दिया गया है। Tecno Spark 8 Pro स्मार्टफोन के रियर में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका मेन कैमरा 48MP का होगा। साथ ही 2MP लेंस के साथ AI लेंस सपोर्ट दिया गया है।

