Tecno PoP 9 5G आज होगा भारत में लॉन्च, दमदार स्पेक्स के साथ होगी सस्ते फोन की एंट्री

दरअसल, Tecno PoP 9 5G की कीमत को लेकर कंपनी ने हिंट दिया है। इस अपकमिंग फोन को चार डिजिट X, 499 प्राइस के साथ टीज किया जा रहा है। जिसका मतलब साफ समझ आता है कि फोन की कीमत 10,000 रुपये से भी कम रहने वाली है। माना जा रहा है कि टेक्नो का यह 5G फोन 9,499 रुपये में लॉन्च किया जा सकता है।

Everyone is waiting in line. For the arrival of POP 9!#TECNOPOP9 — Coming soon.#TECNOMobile pic.twitter.com/qd3cBnN3ks