Tech weekly roundup Netflix की पासवर्ड शेयरिंग पॉलिसी से लेकर Nothing Phone 2 की पहली सेल तक, जानें बड़ी खबरें

नई दिल्ली, टेक डेस्क। टेक की खबरें पढ़ने के शौकीन हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है। यहां बीते हफ्ते की सारी बड़ी खबरों को समटने की कोशिश कर रहे हैं-

अब शेयर नहीं कर सकेंगे Netflix अकाउंट और पासवर्ड

नेटफ्लिक्स अकाउंट का पासवर्ड दोस्तों या परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ शेयर करने के दिन अब ऑफिशियल तौर पर खत्म हो गए हैं।

नेटफ्लिक्स के मुताबिक कंपनी ने 20 जुलाई से भारत में अकाउंट और पासवर्ड शेयरिंग को बैन करने का फैसला लिया था। दरअसल पासवर्ड शेयरिंग की वजह से कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। पूरी खबर यहां पढ़ें

Nothing Phone (2) की पहली सेल हुई लाइव

नथिंग फोन 2 भारत में 11 जुलाई को लॉन्च किया गया था और यह फोन शुक्रवार यानी 21 जुलाई को पहली बार देश में बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ। बता दें नया डिवाइस नथिंग फोन 1 का सक्सेसर है, जिसे पिछले साल जुलाई में लॉन्च किया गया था। नथिंग फोन 2 की पहली सेल में ग्राहकों को 37000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर किया गया है। पूरी खबर यहां पढ़ें

Youtube पर जल्द शुरू होने जा रहे हैं दो नए फीचर्स

Google के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के दुनिया भर में लाखों यूजर्स है। यूजर्स अलग-अलग तरह के वीडियो देखने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।

ऐसे में कंपनी समय-समय पर फीचर्स को अपग्रेड करती रहती है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कंपनी ने दो नए फीचर्स की टेस्टिंग शुरू की है। कंपनी ने यूजर्स के लिए Avoid accidental taps with Lock Screen और Long press to watch at 2x फीचर की टेस्टिंग शुरू की है। पूरी खबर यहां पढ़ें

5000 एमएएच की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Realme C53

चीन की जानी मानी कंपनी Realme ने अपने नए स्मार्टफोन Realme C53 को लॉन्च कर दिया है। इस डिवाइस को 19 जुलाई को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया गया । ये फोन एक बजट डिवाइस है, जिसकी कीमत 10,000 रुपये से कम है। इतना ही नहीं यह इस प्राइस सेगमेंट का पहला ऐसा फोन है,जो 108MP कैमरा के साथ आता है। बता दें कि यह स्मार्टफोन मई में ही मलेशिया में लॉन्च हो चुका है और अब अन्य देशों में भी पहुंच रहा है।पूरी खबर यहां पढ़ें

इनफिनिक्स ने लॉन्च किया Infinix Hot 30

चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी infinix लगातार नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। 15,000 रुपये से कम कीमत में अपने स्मार्टफोन की लिस्ट को बढ़ाते हुए कंपनी ने नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है।

इस 5G स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6020 प्रोसेसर है, जो 8GB+8GB (एक्सपेंडेबल) रैम और 128GB स्टोरेज के साथ है। फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो पूरे दिन चलने वाला बजट स्मार्टफोन चाहते हैं।पूरी खबर यहां पढ़ें

Twitter डायरेक्ट मैसेज भेजने पर भी लगाने जा रहा लिमिट

Twitter ने इस महीने की शुरुआत में ट्वीट देखने की लिमिट सेट कर सुर्खियां बटोरी थी। अब ट्विटर ने ऐलान किया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट मैसेज (डीएम) भेजने पर भी लिमिट लगाने की तैयारी में है। हालांकि यह लिमिट फिलहाल अनवेरिफाइड अकाउंट के लिए लगाई जाएगी। कंपनी ने फिलहाल डीएम लिमिट की संख्या को लेकर जानकारी नहीं दी है।पूरी खबर यहां पढ़ें

चैटजीपीटी का मजा अब ऐप की मदद से भी ले सकेंगे

चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। कंपनी ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक बड़ा एलान किया है। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया जा रहा है।

कंपनी ने एक ट्विटर पोस्ट के जरिए यूजर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। मालूम हो कि आईओएस यूजर्स के लिए चैटजीपीटी का नया ऐप मई में लॉन्च किया गया था। पूरी खबर यहां पढ़ें