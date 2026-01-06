अलग-अलग डिस्प्ले मोड वाला ये नया फोन हुआ लॉन्च, स्टाइलस का भी है सपोर्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। TCL ने CES 2026 में Nxtpaper 70 Pro की घोषणा की है और कंपनी के स्मार्टफोन लाइनअप में ये लेटेस्ट एडिशन Nxtpaper 4.0 के साथ आता है, जो यूजर्स को एक डेडिकेटेड 'Nxtpaper Key' के जरिए अलग-अलग मोड्स के बीच स्विच करने की सुविधा देता है। मिली जानकारी के मुताबिक ये फोन मॉडर्न डिजिटल इस्तेमाल के लिए पूरे दिन, हर तरह के माहौल में आंखों के लिए आरामदायक व्यूइंग एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी ने हाल ही में चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में 11.5-इंच डिस्प्ले, AI फीचर्स, स्टाइलस सपोर्ट और 8,000mAh बैटरी के साथ TCL Note A1 Nxtpaper ई-नोट पेश किया है।

TCL Nxtpaper 70 Pro कीमत और उपलब्धता यूरोप में, 256GB स्टोरेज और बंडल एक्सेसरीज वाले TCL Nxtpaper 70 Pro की कीमत EUR 339 (लगभग 35,800 रुपये) है, जबकि बंडल एक्सेसरीज वाले 512GB वेरिएंट की कीमत EUR 389 (लगभग 41,100 रुपये) है। ये नेबुलर गोल्ड और स्टेलर ब्लू फिनिश में उपलब्ध है।

TCL Nxtpaper 70 Pro स्मार्टफोन फरवरी में लॉन्च होगा और यूरोप, एशिया-पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में उपलब्ध होगा। कंपनी ने कहा कि कीमत और उपलब्धता देश के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। TCL Nxtpaper 70 Pro के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स TCL Nxtpaper 70 Pro का एक मेन फीचर डेडिकेटेड Nxtpaper Key है। ये फिजिकल बटन यूजर्स को तुरंत तीन डिस्प्ले मोड्स के बीच स्विच करने की सुविधा देता है। कलर पेपर मोड पेपर जैसी फील के साथ फुल-कलर डिस्प्ले देता है। इंक पेपर मोड फोकस वाली रीडिंग के लिए कलर आउटपुट कम करता है। मैक्स इंक मोड डिस्ट्रैक्शन-फ्री रीडिंग एक्सपीरिएंस के लिए डिस्प्ले को मोनोक्रोम कर देता है।

TCL का दावा है कि मैक्स इंक मोड में Nxtpaper 70 Pro सात दिनों तक की रीडिंग और 26 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम दे सकता है। इस मोड में एक प्रीइंस्टॉल्ड बुक लाइब्रेरी और कई AI रीडिंग टूल्स जैसे AI आउटलाइन, AI Q&A, AI ऑडियोबुक, और AI पॉडकास्ट शामिल हैं। यूजर्स ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए किसी भी समय फुल-कलर डिस्प्ले पर वापस स्विच कर सकते हैं।

TCL Nxtpaper 70 Pro ऑप्शनल लो-लेटेंसी, प्रेशर-सेंसिटिव T-Pen के साथ पेयर करने पर स्टाइलस इनपुट को भी सपोर्ट करता है। ये नेचुरल हैंडराइटिंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है, साथ ही इसमें ऑफ-स्क्रीन मेमो, AI हैंडराइटिंग इनपुट और AI-जेनरेटेड कवर या बुलेट जर्नल जैसे फीचर्स भी हैं। TCL इस डिवाइस को काम, क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट के लिए एक ऑल-इन-वन टूल के तौर पर पेश कर रहा है।

लंबे समय तक आंखों की सेहत को ध्यान में रखकर डिस्प्ले कम्फर्ट के लिए TCL Nxtpaper 70 Pro को TÜV और SGS से सर्टिफिकेशन मिला है। TCL का कहना है कि इस डिवाइस में सात कोर आई-केयर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड हैं। इनमें नेचुरल लाइट डिस्प्ले, DC डिमिंग के जरिए ज़ीरो फ्लिकर, ब्लू लाइट प्यूरिफिकेशन, रिफ्लेक्शन-फ्री और एंटी-ग्लेयर व्यूइंग, डिम-लाइट आई प्रोटेक्शन, सर्कैडियन स्क्रीन कम्फर्ट और TruePaper रेस्टोरेशन टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

आउटडोर और तेज रोशनी में इस्तेमाल के लिए, TCL Nxtpaper 70 Pro में नैनो-मैट्रिक्स लिथोग्राफी डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, जिसे एडैप्टिव सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग के साथ जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इससे तेज रोशनी की स्थिति में भी कम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और साफ विजिबिलिटी मिलती है। इंडोर और रात में इस्तेमाल के दौरान, TCL का कहना है कि हार्मफुल ब्लू लाइट को घटाकर 3.41 प्रतिशत तक कम कर दिया जाता है।

TCL का कहना है कि हैंडसेट का डिस्प्ले सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट का इस्तेमाल करता है ताकि ज्यादा नेचुरल व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सके, साथ ही इसमें डेल्टा E 1 से कम की प्रोफेशनल-ग्रेड कलर एक्यूरेसी भी है। स्क्रीन आरामदायक बेडटाइम इस्तेमाल के लिए अल्ट्रा-लो 1-निट ब्राइटनेस लेवल तक डिम हो सकती है।

Nxtpaper 70 Pro में MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट है जिसे 8GB रैम के साथ पेयर किया गया है और 512GB तक की बिल्ट-इन स्टोरेज मिलती है। इस हैंडसेट में AI स्मार्ट इंटरप्रेटर, वॉयस मेमो और गूगल जेमिनी जैसे कई AI टूल्स भी इंटीग्रेटेड हैं। ये बेहतर ऑडियो क्लैरिटी के लिए ऑप्शनल तौर पर TCL CrystalClip वायरलेस ईयरबड्स को सपोर्ट करता है।

फोटोग्राफी की बात करें तो TCL Nxtpaper 70 Pro में 1.0um सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा है। फ्रंट में इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी है। कैमरा सिस्टम को TCL MuseFilm इमेजिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, जिसमें सुपर नाइट विजन मोड, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन का इस्तेमाल करके डुअल स्टेबिलाइजेशन, वीडियो के लिए हॉराइजन लॉक, बेहतर मोशन कैप्चर और एक CCD क्लासिक फिल्म फिल्टर शामिल है जो तस्वीरों को नॉस्टैल्जिक, फिल्म जैसा लुक देता है।