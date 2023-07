Swiggy ने पेश किया नया फीचर, मनपसंद खाने को खोजना होगा और भी आसान, चुटकियों में हो जाएगा काम

Swiggy एक जाना माना फूड डिलीवरी ऐप है जो लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस ऐप से आप अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल आज हम एक नए फीचर की बात कर रहे हैं। इस फीचर में यूजर्स को अपने मनपसंद खाने को खोजने की मदद मिलती है। कंपनी ने ये फीचर यूजर को बेहचरीन एक्सपीरियंस देने के लिए पेश किया है।

New WhattoEat feature for users, know the details here

नई दिल्ली, टेक डेस्क। जानकारी मिली है कि लोकप्रिय फूड डिलीवरी ऐप Swiggy में नया फीचर जोड़ा गया है, जो यूजर्स को और बेहतर अनुभव देने के लिए पेश किया गया है। हम बात कर रहे हैं WhattoEat फीचर की। स्विगी की यह नई सुविधा कस्टमर्स को एक रेस्तरां से दूसरे रेस्तरां मे अपने मनपसंद खाने को खोजने की मेहनत में समय बर्बाद करने ने रोकने में मदद करेगी। कहां दिखेगा फीचर स्विगी का WhatToEat फीचर ऐप के तहत 'फूड' सेगमेंट में दिखाई देगा। एक बार जब आप अपनी पसंदीदा भोजन चुन लेते हैं, तो स्विगी ऑर्डर करने के लिए 10 रेस्तरां की सूची देगा। स्विगी ने यह भी कहा कि विकल्प के रूप में दिखने वाले फूड ज्वाइंट्स को व्यवस्थित रूप से क्लब किया गया है और उन्हें अतिरिक्त लागत का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। स्विगी का यह कदम जोमैटो द्वारा मल्टी-कार्ट सुविधा शुरू करने के कुछ दिनों बाद आया है। कैसे इस्तेमाल करें WhatToEat फीचर सबसे पहले Swiggy ऐप लॉन्च करें।

अब फूड सेक्शन की ओर जाएं।

इसके बाद WhatToEat सुविधा आजमाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।

यहां आप भोजन के टाइप की प्राथमिकता चुन सकते हैं। इसके बाद, इसमें दिख रही सब कटेगरी को चुनें।।

आपको अधिकतम 10 फूड ज्वाइंट्स की लिस्ट दी जाएगी।

आप यहां से चुनें और ऑर्डर करें।

