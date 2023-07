ग्रुप में एक साथ उठाया जा सकेगा गानों का आनंद, Spotify के वेब यूजर्स के लिए आ रहा ये मजेदार फीचर?

Spotify May Bring Group Sessions Feature To Its Web Users Soon अगर आप भी म्यूजिक के लिए स्पॉटिफाई का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। स्पॉटीफाई बहुत जल्द अपने वेब यूजर्स के लिए मोबाइल वर्जन के एक फीचर को पेश कर सकता है। स्पॉटीफाई के वेब यूजर्स के लिए Group Sessions Feature लाया जा सकता है।