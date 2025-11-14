Spotify के नए प्रीमियम प्लान्स हुए भारत में लॉन्च, Platinum प्लान में हैं AI DJ जैसे फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Spotify ने भारत में नए प्रीमियम प्लान ला दिए हैं। इसका मतलब है कि अब म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस देश में कुल चार पेड प्लान ऑफर कर रही है। इन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान्स में Lite, Standard, Student और Platinum प्लान शामिल हैं, जिनमें से Lite प्लान सबसे सस्ता है। Platinum प्लान में कई AI-पावर्ड फीचर्स ऑफर होंगे। जैसे AI DJ और AI Playlist Creation। चारों प्लान एड-फ्री म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऑफर करते हैं। इसके अलावा कंपनी ने Audiobooks Recaps नाम का एक नया फीचर भी लॉन्च किया है, जो यूजर द्वारा पहले सुने गए ऑडियोबुक पार्ट्स का AI-समरी देता है।

Spotify के पास अब हैं चार प्रीमियम प्लान्स म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस Spotify ने भारत में नए प्रीमियम प्लान्स शुरू किए हैं, जिससे पेड प्लान्स के नंबर्स चार हो गए हैं। सबसे सस्ता प्लान Spotify Premium Lite है, जिसकी कीमत 139 रुपये प्रति माह है। ये 160 kbps तक की 'हाई ऑडियो क्वालिटी' और एड-फ्री एक्सपीरियंस ऑफर करता है, और ये सिर्फ एक अकाउंट के लिए उपलब्ध है। इसी तरह Spotify Premium Standard प्लान में भी यूजर्स बिना ads के म्यूजिक और ऑडियोबुक्स सुन सकेंगे। इसकी कीमत 199 रुपये प्रति माह है, लेकिन शुरुआत में यूजर्स को दो महीने का सब्सक्रिप्शन इसी कीमत में मिलता है।

Spotify Premium Standard प्लान भी एक ही अकाउंट से लिंक होता है। बेनिफिट्स की बात करें, तो एड-फ्री म्यूजिक प्लेबैक के अलावा सब्सक्राइबर्स म्यूजिक और ऑडियोबुक्स डाउनलोड करके ऑफलाइन सुन सकते हैं और 320 kbps तक 'very high' ऑडियो क्वालिटी मिलती है। Spotify Student Premium प्लान सिर्फ उन यूजर्स को मिलता है जो किसी 'एलिजिबल एक्रिडेटेड' हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन में एनरोल्ड हों, और इसकी वेरिफिकेशन होती है।

ये प्लान Premium Standard जैसे ही बेनिफिट्स देता है, लेकिन कम कीमत पर। Spotify Premium Student प्लान की कीमत इंडिया में पहले दो महीनों के लिए 99 रुपये और उसके बाद 99 रुपये प्रति माह है। अंत में, सबसे महंगा प्लान Spotify Premium Platinum है, जिसकी कीमत 299 रुपये प्रति माह है। इसमें यूजर तीन अकाउंट तक एड कर सकते हैं, ऑडियो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें 44.1kHz तक की 'lossless' ऑडियो क्वालिटी मिलती है। Platinum प्लान में Mix Your Playlists, AI DJ और AI Playlist Creation जैसे फीचर्स मिलते हैं और DJ सॉफ्टवेयर को ऐप से कनेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है।

AI-जनरेटेड समरी Spotify ने ऑडियोबुक सुनने वालों के लिए Audiobooks Recaps नाम फीचर की घोषणा की है। ये अभी बीटा में है और फिलहाल iOS पर सीमित संख्या में इंग्लिश ऑडियोबुक्स के लिए उपलब्ध है। ये एक नया Recap बटन एड करता है, जो यूजर्स को उनके पहले सुने गए हिस्सों का AI-जनरेटेड समरी सुनने देता है। ये सिर्फ उन्हीं ऑडियोबुक्स पर दिखेगा जिन्हें यूजर पहले सुनना शुरू कर चुके हों और यह सीधे उस जगह ले जाएगा जहां यूजर रुके थे।