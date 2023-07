Twitter के कुछ कर्मचारियों को पसंद आ रहा मेटा का नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Threads

Threads ऐप के लॉन्च ने ट्विटर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्विटर के मुकाबले मेटा की यह नई सोशल मीडिया ऐप यूजर्स को खूब पंसद आ रही है। कुछ ही दिनों में ऐप के 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं। इस बीच के रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ट्विटर के कर्मचारियों को थ्रेड्स काफी पसंद आ रहा है।

Some Twitter Employees Is Liking Meta's New Social Media Platform Threads.

नई दिल्ली, टेक न्यूज। Meta के नए सोशल मीडिया ऐप Threads के लॉन्च से Twitter के मालिक एलन मस्क काफी परेशान है। ट्विटर की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए एलन मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म से Threads अकाउंट के लिस्ट डिलीट करने शुरू कर दिए हैं। अब एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ट्विटर के कर्मचारियों को मेटा का यह प्लेटफॉर्म काफी पसंद आ रहा है। ट्विटर के 1 चौथाई कर्मचारियों ने किया थ्रेड्स पर लॉग-इन रिपोर्ट के मुताबिक, एक सर्वे में सैंपल के तहत 133 ऐसे ट्विटर कर्मचारियों का चयन किया गया था। इन कर्मचारियों को उनके लिंक्डइन अकाउंट से पहचाना गया, जिसमें से करीब एक चौथाई यानी 31 कर्मचारी थ्रेड्स पर मौजूद थे। Threads पर एक ट्विटर के कर्मचानी ने लिखा, "मैं इसके लिए नौकरी से निकाला जा सकता हूं, मैं फिलहल ट्विटर में काम करता हूं और मैंने कभी इसका यूज नहीं किया। थ्रेड्स काफी बेहतर है। यहां नई दुनिया है।" थ्रेड्स ऐप पर यूजर्स को मिलेंगे नए फीचर्स मेटा के नए सोशल मीडिया ऐप्स में यूजर्स को जल्द ही एडिट बटन, हैशटैग और फॉलोइंग फीड जैसे फीचर्स मिलेंगे। इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी ने इन फीचर्स को थ्रेड्स में जोड़े जाने की पुष्टी की है। एडिट फीचर लाइव हो जाने के बाद यूजर्स पोस्ट एडिट कर पाएंगे। इसके साथ ही फॉलोइंग फीड में यूजर्स फॉलो किए अकाउंट के ही पोस्ट देख पाएंगे। इसके साथ ही एडम मोसेरी ने यह भी बताया कि थ्रेड्स पर यूजर्स की पोस्ट 90 दिनों ऑटोमैटिक डिलीट करने पर विचार किया जा रहा है। संभव है यह फीचर भी जल्द लाइव हो सकता है। तेजी से बढ़ रही लोकप्रियता Threads की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है। इस ऐप को शुरुआती पांच दिनों के अंदर ही 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, Threads का मेटा के सालाना रेवेन्यू में 2025 तक बड़ा शेयर होगा। इस ऐप से कंपनी को करीब 8 बिलियन डॉलर का फायदा होने की उम्मीद है।

