दिमागी बीमारी का भी पता लगाएगी आपकी Smartwatch, शुरुआती लक्षण दिखने पर ही कर देगी अलर्ट

नई दिल्ली, टेक डेस्क। ऐसे कई मामले आपके सामने आए होंगे, जहां यूजर की जान बचाने में एपल वॉच काम आई हो। हालांकि, एपल वॉच ही नहीं अब एक नॉर्मल वॉच भी स्मार्ट होने के दावे के साथ यूजर के लिए उसके हेल्थ को ट्रैक करने का डिवाइस बनी रही है। यूजर के हार्ट रेट को मॉनिटर करने से लेकर उसके स्लीपिंग पैटर्न तक डिटेक्ट करने में स्मार्टवॉच काम आ रही हैं। इसी कड़ी में शोधकर्ताओं ने स्मार्टवॉच को लेकर एक बड़ी खोज की है। स्मार्टवॉच के जरिए अब दिमाग से जुड़ी बीमारियों का पता लगाना भी संभव हो गया है। पार्किंसन बीमारी को पहचान पाने में सफल रही स्मार्टवॉच मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो स्मार्टवॉच मूवमेंट डिसऑर्डर पार्किंसन बीमारी (Parkinson Disease) का पता लगाने में सफल रही है। यह वह बीमारी है जिसमें किसी इंसान के हाथ या पैर से दिमाग में पहुंचने वाली नसें काम करना बंद कर देती हैं। इस तरह की बीमारी के लक्षण शरीर में धीरे-धीरे दिखाई देते हैं, यही वजह है कि बीमारी का आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन रिसर्च में सामने आया है कि इस बीमारी का पता स्मार्टवॉच लगा शुरुआती लक्षणों को डिटेक्ट कर, लगा सकती है। स्मार्टवॉच की मदद से कैसे मिलेगी बीमारी की जानकारी दरअसल एक रिसर्च के दौरान करीब 1,03,000 यूजर्स को करीब 7 दिन तक स्मार्टवॉच पहनाई गई । इस दौरान स्मार्टवॉच ने यूजर्स की मूवमेंट स्पीड को ट्रैक करना शुरू किया। स्मार्टवॉच ने इन यूजर्स के मूवमेंट को ट्रैक कर सिग्नल दिया। वहीं दूसरी ओर एक एआई मॉडल की मदद से स्मार्टवॉच के डेटा को पार्किंसन बीमारी (Parkinson Disease) से पीड़ित यूजर्स के डेटा से कम्पेयर किया गया। रिसर्च में प्रूव हुआ कि स्मार्टवॉच किसी यूजर को पार्किंसन बीमारी (Parkinson Disease) होने के शुरुआती लक्षणों को डिटेक्ट कर सकती है। रिसर्चर स्मार्टवॉच की मदद से ऐसे यूजर्स की पहचान करने में भी सफल रहे जो इस बीमारी के रिस्क में थे।

