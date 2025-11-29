Sennheiser का ये नया हेडफोन हुआ भारत में लॉन्च, मिलेगा हाई-रेजोल्यूशन ऑडियो; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Sennheiser ने शुक्रवार को भारत में अपने HDB 630 वायरलेस हेडफोन लॉन्च किए। दावे के मुताबिक ये हाई-रेजोल्यूशन ऑडियो और एडवांस्ड ट्यूनिंग टूल्स देगा और इसमें क्लोज्ड-बैक डिजाइन है। कंपनी का कहना है कि उसके लेटेस्ट वायरलेस हेडफोन 60 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकते हैं, और उसने Sennheiser HDB 630 में पैरामीट्रिक इक्वलाइज़र, अडैप्टिव नॉइज कैंसलेशन और वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन पर हाई-रेजोल्यूशन प्लेबैक के लिए सपोर्ट जैसे फीचर दिए हैं। ये हेडफोन अब भारत में स्पेशल इंट्रोडक्टरी कीमत पर प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं।

भारत में Sennheiser HDB 630 की कीमत और उपलब्धता Sennheiser HDB 630 की कीमत 54,990 रुपये है, लेकिन कंपनी का कहना है कि ग्राहक इसे 44,990 रुपये में प्री-बुक कर सकते हैं और बिना किसी अतिरिक्त कीमत के 12,990 रुपये का Accentum Open ट्रूली वायरलेस स्टीरियो हेडसेट पा सकते हैं।

Sennheiser भारत में 4 दिसंबर तक वायरलेस हेडफोन के लिए कंपनी की वेबसाइट, अमेजन, हेडफोन जोन, ऑडियो स्टोर, कॉन्सेप्ट कार्ट, साथ ही देश भर के कुछ चुनिंदा रिटेल स्टोर से प्री-बुकिंग ले रहा है। ये भारत में दो साल की वारंटी के साथ आता है।

Sennheiser HDB 630 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Sennheiser HDB 630 में 42 मिमी इलेक्ट्रोडायनामिक ट्रांसड्यूसर है और मिली जानकारी के मुताबिक इसे न्यूट्रल साउंड प्रोफाइल के लिए ट्यून किया गया है जिसमें डिटेल्ड मिड्स, कंट्रोल्ड बेस और एक्सटेंडेड ट्रेबल मिलता है। कंपनी का कहना है कि नया अकूस्टिक डिजाइन डिस्टॉर्शन कम करने और क्लैरिटी बेहतर बनाने के लिए एक ऑप्टिमाइज्ड मैग्नेट मेश, एक रीडिज़ाइन्ड बैक वॉल्यूम और एक ट्रांसपेरेंट बैफल मेश का इस्तेमाल करता है।

Sennheiser ने कन्फर्म किया है कि HDB 630 वायरलेस हेडफोन ब्लूटूथ 5.2 को सपोर्ट करते हैं और एक डिटैचेबल 1.2 मीटर एनालॉग केबल के साथ आते हैं जिसमें 3.5 मिमी प्लग होता है, साथ ही एक 1.2 मीटर USB-C टू USB-C केबल भी होता है। हेडफोन इनपुट के आधार पर 6Hz से 40kHz, तक का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देते हैं। हेडफोन में अडैप्टिव नॉइज कैंसलेशन और एक ट्रांसपेरेंसी मोड भी है।

Sennheiser HDB 630, USB-C, एनालॉग इनपुट या ब्लूटूथ के जरिए साथ में दिए गए BTD 700 डोंगल का इस्तेमाल करके कनेक्ट होने पर24-bit/96kHz तक हाई-रेजोल्यूशन ऑडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है। वायरलेस ऑडियो के लिए, हेडफोन aptX अडैप्टिव, aptX HD, aptX, AAC और SBC कोडेक्स के साथ कम्पैटिबल है।

कंपनी ने बताया कि Sennheiser Smart Control Plus ऐप के जरिए एक पैरामीट्रिक इक्वलाइजर एक्सेस किया जा सकता है। यूजर ज्यादा सटीक ट्यूनिंग के लिए फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ और फिल्टर टाइप को एडजस्ट कर सकते हैं। HDB 630 में एक क्रॉसफीड फीचर भी है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये पुरानी या हार्ड-पैन की गई रिकॉर्डिंग को ज्यादा नेचुरल और बैलेंस्ड बनाता है।

Sennheiser HDB 630 की बैटरी लाइफ एक बार पूरा चार्ज होने पर 60 घंटे तक की है और हेडफोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। Sennheiser का दावा है कि 10 मिनट का टॉप-अप सात घंटे तक का प्लेबैक दे सकता है। कंपनी ने कहा कि हेडसेट को 500 से ज्यादा चार्जिंग साइकल के लिए टेस्ट भी किया गया है।