    Samsung के ट्रिपल फोल्ड फोन की कीमत और बैटरी का चल गया पता, Galaxy Z TriFold कब होगा लॉन्च?

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    सैमसंग जल्द ही नया फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z TriFold लॉन्च करने की तैयारी में है। इस फोन में 10 इंच का डिस्प्ले और 5,600mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। यह फोन 5 दिसंबर को लॉन्च हो सकता है और इसकी कीमत लगभग 2,66,119 रुपये हो सकती है। सैमसंग इस फोन को कोरिया और एशियाई बाजार में ही लॉन्च करने पर फोकस कर रही है।

    सैमसंग का ट्रिपल फोल्ड फोन जल्द होगा लॉन्च (फोटो - Sam Mobiles)

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung अगले महीने अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। सैमसंग के ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन Galaxy Z TriFold का काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो सैमसंग का यह फोन 5 दिसंबर को पेश किया जा सकता है। इस फोन के लॉन्च से पहले इसे लेकर कई डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। सैमसंग के इस फोल्डेबल फोन में यूजर्स को 10 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। इसके साथ ही फोन में 5,600mAh की बैटरी दी जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस फोन को 3,000 डॉलर (करीब 2,66,119 रुपये) की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है।

    मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि Samsung इस ट्रिपल फोल्ड फोन के 20,000 से 30,000 यूनिट तैयार करेगा। इन्हें कोरिया और एशियन मार्केट को फोकस में रखकर तैयार किया जा रहा है। फिलहाल कंपनी का इसे अमेरिका और यूरोप में बेचना का प्लान नहीं है।

    Galaxy Z TriFold में क्या होगा खास?

    फोल्ड होने पर सैमसंग का TriFold स्मार्टफोन हाल में लॉन्च हुए Z Fold7 की तरह ही लगता है, जिसमें 6.5-इंच की आउटर डिस्पले मिलती है। दोनों ओर से अनफोल्ड करने पर इस फोन में यूजर्स को टैबलेट की तरह 10-इंच की डिस्प्ले मिलती है। वहीं, Z Fold 7 में इसका साइज 8 इंच ही रहता है। सैमसंग के अपकमिंग फोन में 5,600mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर Fold7 में कंपनी ने 4,400mAh की बैटरी दी थी। फोल्ड होने पर सैमसंग के इस फोन की थिकनेस 14 mm रहेगी।

    सैमसंग के अपकमिंग Galaxy Z TriFold फोल्डेबल स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। यह फोन क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। यह फोन 16GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ मार्केट में उतारा जाएगा। सैमसंग का यह फोन Android 16 पर आधारित One UI 8 पर रन करेगा।

