3 लाख रुपये से ज्यादा का फोन! Samsung W27 अल्ट्रा-प्रीमियम फोल्डेबल हुआ लॉन्च, जानें खास बातें

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung W27 गुरुवार को चीन में टेक दिग्गज के 'Heart of the World' इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया। ये चीन-एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन कंपनी के फ्लैगशिप बुक-स्टाइल फोल्डेबल Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra पर बेस्ड है। नया Samsung W27 एक प्रीमियम टू-टोन डिजाइन के साथ आता है, जिसमें मिड-फ्रेम पर गोल्ड फिनिश दी गई है। ये हैंडसेट दो कलर ऑप्शन्स और दो स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में पेश किया गया है। ये ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट पर चलता है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम भी दिया गया है। ये फोल्डेबल 5,000mAh की बैटरी पैक करता है। इसमें 8-इंच की फोल्डेबल स्क्रीन और 6.5-इंच की आउटर स्क्रीन है।

Samsung W27 की कीमत और उपलब्धता Samsung W27 की कीमत 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल के लिए 18,999 युआन (लगभग 2,72,000 रुपये) से शुरू होती है। दूसरी तरफ, बेस वेरिएंट जितनी ही रैम और 1TB स्टोरेज वाला इसका टॉप-ऑफ-द-लाइन ऑप्शन 21,999 युआन (लगभग 3,15,000 रुपये) में आता है।

टेक दिग्गज का ये लेटेस्ट प्रीमियम फोल्डेबल 13 नवंबर को Samsung ऑनलाइन स्टोर के जरिए चीन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Samsung W27 को दो कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है, जिनके नाम जिहू ब्लू और जिक्सिया होंग हैं।

Samsung W27 के स्पेसिफिकेशन्स Samsung W27 एक डुअल-सिम फोल्डेबल स्मार्टफोन है। ये Android 17 पर बेस्ड लेटेस्ट One UI 9 के साथ आता है। हैंडसेट के अंदर 8-इंच का QXGA+ (2,504 x 2,256 पिक्सल) 2X डायनैमिक AMOLED फोल्डेबल डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट और 16 मिलियन कलर्स ऑफर करता है। बाहर की तरफ, Samsung W27 में 6.5-इंच का Full-HD+ (1,080 x 2,520 पिक्सल) 2X डायनामिक AMOLED स्क्रीन मिलता है, जिसमें इनर स्क्रीन जैसे ही फीचर्स दिए गए हैं।

Qualcomm का कस्टम ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट Samsung W27 को पावर देता है। इसमें 3.6GHz पर क्लॉक किए गए छह एफिशिएंसी कोर और दो परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं, जो 4.74GHz तक की पीक क्लॉक स्पीड देते हैं। स्मार्टफोन में 16GB तक LPDDR5x रैम और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिलती है। कंपनी ने इसके इंग्रेस प्रोटेक्शन (IP) रेटिंग की पुष्टि नहीं की है, हालांकि Galaxy Z Fold 8 Ultra डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP48 रेटिंग के साथ आता है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो Samsung W27 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ 200-मेगापिक्सल (f/1.7) का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सल (f/1.9) का अल्ट्रावाइड कैमरा और 3x ऑप्टिकल जूम और 30x डिजिटल जूम सपोर्ट वाला 10-मेगापिक्सल (f/2.4) का टेलीफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए Samsung W27 में दो 10-मेगापिक्सल कैमरे मिलते हैं, जिनमें से एक इनर डिस्प्ले और दूसरा आउटर डिस्प्ले पर दिया गया है।