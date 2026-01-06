Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:00 AM (IST)

    सैमसंग ने गैलेक्सी S25 लाइनअप के लिए One UI 8.5 अपडेट का तीसरा बीटा वर्जन जारी किया है। यह अपडेट मुख्य रूप से स्थिरता और ऑप्टिमाइजेशन पर केंद्रित है, ...और पढ़ें

    Samsung मोबाइल यूजर्स के लिए नया अपडेट जारी, लिस्ट में देखें आपका फोन है या नहीं  


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung मोबाइल यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने गैलेक्सी S25 लाइनअप के लिए Android 16 QPR2 पर बेस्ड One UI 8.5 अपडेट का तीसरा बीटा वर्जन रोल आउट करना शुरू कर दिया है। जी हां अगर आप भी लेटेस्ट सीरीज का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी इस अपडेट को इनस्टॉल कर सकते हैं l दक्षिण कोरिया और अमेरिका में कंपनी ने अपडेट जारी कर दिया है और जल्द ही इसे अन्य देशों में भी गैलेक्सी S25, गैलेक्सी S25+ और गैलेक्सी S25 Ultra यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा।

    ऐसा लगता है कि ये अपडेट नए फीचर्स के बजाय स्टेबिलिटी और ऑप्टिमाइजेशन पर ज्यादा फोकस कर रहा है। चलिए जानें नए One UI 8.5 अपडेट में क्या क्या खास मिल रहा है। साथ ही यह भी जानते हैं कि किन-किन फोन्स को ये अपडेट मिलेगा।

    One UI 8.5 अपडेट बीटा 3 में क्या नया?

    रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ये अपडेट सबसे ज्यादा फिक्सेस पर फोकस कर रहा है, जिसमें लॉक स्क्रीन क्लॉक ग्लिच, फोन ऐप में फेवरेट के साथ समस्याएं और कुछ बग्स को फिक्स किया गया है। साथ ही नया बीटा अपडेट लाइव इफेक्ट्स का यूज करते टाइम बेहतर गैलरी परफॉर्मेंस, कुछ खास ऐप्स के कारण होने वाली बैटरी ड्रेन की समस्या को भी फिक्स कर रहा है और विजेट सिलेक्शन स्क्रीन पर सर्च ऑप्शन की विजिबिलिटी में भी इस अपडेट के साथ सुधार किया गया है।

    इसके अलावा नए वाले अपडेट में जनवरी 2026 का सिक्योरिटी पैच भी ऐड किया गया है। हालांकि सैमसंग ने अभी तक उन खामियों के बारे में विस्तार से नहीं बताया है जिन्हें इस अपडेट के साथ फिक्स किया गया है।

    कब और किन सैमसंग फोन्स को मिलेगा One UI 8.5 अपडेट

    रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग अपने स्टेबल One UI 8.5 को सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के साथ पेश कर सकता है, जो 25 फरवरी को लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद ये नया अपडेट धीरे-धीरे गैलेक्सी S25 सीरीज और उससे पुरानी मॉडल्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। मार्च से जून 2026 के बीच ज्यादातर डिवाइस पर ये नया अपडेट रोल आउट हो सकता है।

    Galaxy गैलेक्सी S सीरीज और Z Foldables

    नया अपडेट गैलेक्सी S26 सीरीज के साथ ही गैलेक्सी S25, S24, S23, और S22 सीरीज को भी मिलेगा। गैलेक्सी S21 FE भी सपोर्टेड लिस्ट में शामिल है। सैमसंग के फोल्डेबल डिवाइस को भी ये नया अपडेट मिलने वाला है जिसमें लेटेस्ट गैलेक्सी Z Fold 7 और Z Flip 7 से लेकर पिछली जेनरेशन जैसे Z Fold 6 / Flip 6, Z Fold 5 / Flip 5, और Z Fold 4 / Flip 4 तक शामिल हैं।

    गैलेक्सी A, M और F सीरीज

    न सिर्फ प्रीमियम बल्कि कंपनी ये अपडेट कई मिड-रेंज मॉडल्स के लिए भी जारी करेगी, जिनमें गैलेक्सी A73, A56, A55, A54, A36, A35, A34, A26, A25, A24, साथ ही एंट्री-लेवल ऑप्शन जैसे A16, A15, और A06 भी शामिल होगा। साथ ही इस इस लिस्ट में सैमसंग के ऑफलाइन और ऑनलाइन-फोकस्ड डिवाइस M56, M55, M54, M36, M35, M34, साथ ही गैलेक्सी F56, F55, F54, F36 और F34 मॉडल शामिल होगा।

