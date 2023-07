Samsung का इंटरनेट ब्राउजर अब होगा और भी एडवांस, जल्द मिल सकता है ChatGPT का सपोर्ट

Samsung integration of ChatGPT चैटजीपीटी जल्द ही सैमसंग इंटरनेट को पावर दे सकता है। दक्षिण कोरियाई टेक्नोलॉजी कंपनी सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर ऐप में चैटजीपीटी का सपोर्ट देने का विकल्प तलाश रही है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ब्राउजर यूजर्स को चैटजीपीटी वेबसाइट पर नेविगेट किए बिना चैटजीपीटी (ChatGPT) का इस्तेमाल करने का ऑप्शन दे सकता है। (फाइल फोटो-जागरण)

नई दिल्ली, टेक डेस्क। सैमसंग स्मार्टफोन के लिए अपना स्वयं का वेब ब्राउजर प्रदान करता है जो बेस एंड्रॉइड ओएस पर वन यूआई कस्टम पर रन करता है। इस ब्राउजर को जल्द ही चैटजीपीटी का सपोर्ट मिल सकती है, जिससे सैमसंग स्मार्टफोन से ऐप या चैटजीपीटी वेबसाइट खोलने की जरूरत खत्म हो जाएगी। रिपोर्ट की माने तो चैटजीपीटी जल्द ही सैमसंग इंटरनेट को पावर दे सकता है। दक्षिण कोरियाई टेक्नोलॉजी कंपनी सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर ऐप में चैटजीपीटी का सपोर्ट देने का विकल्प तलाश रही है। सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर में मिल सकता है ChatGPT का सपोर्ट सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर वर्जन 22.0.0.54 के मामले में, कोड बताता है कि सैमसंग किसी तरह से ब्राउजर के भीतर चैटजीपीटी के एकीकरण की खोज कर रहा है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ब्राउजर यूजर्स को चैटजीपीटी वेबसाइट पर नेविगेट किए बिना चैटजीपीटी का इस्तेमाल करने का ऑप्शन दे सकता है। कोड चैटजीपीटी सेटिंग्स और विभिन्न चैटजीपीटी मॉडल का चयन करने की क्षमता का भी संकेत देता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल जानकरी नहीं दी है। क्या सैमसंग गूगल और उसके बार्ड एआई से दूर जा रहा है? सैमसंग सक्रिय रूप से अपने स्मार्टफोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल करने के तरीके तलाश रहा है। कई रिपोर्टों में सुझाव दिया गया था कि सैमसंग अपने AI फीचर्स के लिए Google सर्च से Microsoft Bing पर स्विच करने पर विचार कर रहा है। हालांकि, सैमसंग के इस कदम से Google में कुछ घबराहट हुई, लेकिन दक्षिण कोरियाई कंपनी ने अंततः Google Search पर बने रहने का निर्णय लिया। लेकिन अब सैमसंग ने माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई के चैटजीपीटी को चुना है। कहने की जरूरत नहीं है, यह Google या उसके BARD AI के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

