Samsung Galaxy Z Fold और Galaxy Z Flip 5 का प्री-रिजर्वेशन शुरू, 1999 रुपये देकर कर सकते हैं बुक

Samsung Galaxy Z Fold and Galaxy Z Flip 5 Pre-Reservation सैमसंग ने कंपनी की भारत वेबसाइट के माध्यम से गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 और गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 के लिए अपनी प्री-रिजर्वेशन शुरू कर दी है। मार्टफोन को प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 5000 रुपये के लाभ मिलेगा। कंपनी दो या दो से अधिक प्रोडक्ट एक साथ खरीदने वाले ग्राहकों को पांच प्रतिशत की छूट भी दे रही है।

Samsung has begun its reservation process for the Galaxy Z Fold 5 and Galaxy Z Flip 5

नई दिल्ली, टेक डेस्क। सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड 2023 इवेंट 26 जुलाई को दक्षिण कोरिया में होने की पुष्टि की गई है। उम्मीद है कि इवेंट में गैलेक्सी ज़ेड फ्लिप 5 और ज़ेड फोल्ड 5 से पर्दा उठाया जाएगा। जैसे ही अनपैक्ड इवेंट के लिए उत्साह बढ़ता है, कंपनी ने गुरुवार (6 जुलाई) को भारत में फोल्डेबल फोन के पांचवें संस्करण के लिए प्री-रिजर्वेशन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। गैलेक्सी Z फोल्ड 5 और गैलेक्सी Z फ्लिप 5 दोनों के स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 SoC चिपसेट पर चलने की उम्मीद है। 1,999 रु देकर कर सकते हैं प्री-ऑर्डर सैमसंग ने कंपनी की भारत वेबसाइट के माध्यम से गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 और गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 के लिए अपनी प्री-रिजर्वेशन शुरू कर दी है। इच्छुक ग्राहक 1,999 रुपये का भुगतान करके आगामी फोल्डेबल हैंडसेट को प्री-रिजर्व कर सकते हैं। जल्द से जल्द हैंडसेट खरीदने के लिए Samsung.com, Amazon और Flipkart पर प्री-ऑर्डर सैमसंग के एक्सक्लूसिव स्टोर्स और देश भर के प्रमुख रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। इन ग्राहकों को मिलेगा 5,000 रुपये का डिस्काउंट स्मार्टफोन को प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 5,000 रुपये के लाभ मिलेगा। नए फोल्डेबल हैंडसेट की खरीद पर रुपये और सैमसंग शॉप ऐप के साथ दो प्रतिशत लॉयल्टी पॉइंट पाने के भी पात्र हैं। कंपनी दो या दो से अधिक प्रोडक्ट एक साथ खरीदने वाले ग्राहकों को पांच प्रतिशत की छूट भी दे रही है। हालांकि, पेज में स्मार्टफोन के नाम सामने नहीं आए हैं। यूजर्स अगली गैलेक्सी वॉच और आगामी गैलेक्सी टैब एस9 सीरीज टैबलेट को भी प्री-रिजर्व कर सकते हैं। ये डिवाइस हो सकते हैं लॉन्च उम्मीद है कि सैमसंग जुलाई गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में अपने अगली पीढ़ी के फोल्डेबल स्मार्टफोन पेश करेगा। कहा जा रहा है कि कंपनी इवेंट में सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5, गैलेक्सी जेड फ्लिप 5, गैलेक्सी वॉच 6 सीरीज और गैलेक्सी टैब एस9 सीरीज लॉन्च करेगी।

Edited By: Anand Pandey