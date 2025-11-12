Samsung का पहला ट्राई-फोल्ड फोन 5 दिसंबर को हो सकता है लॉन्च, रिपोर्ट में दावा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy Z TriFold अगले महीने की शुरुआत में अपने डेडिकेटेड लॉन्च इवेंट के दौरान पेश किया जा सकता है। ये जानकारी एक रिपोर्ट के हवाले से मिली है। साउथ कोरियन टेक कंपनी ने कथित तौर पर इस इवेंट की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो कुछ हफ्तों बाद होने वाला है। Galaxy Z TriFold की सेल इसके डेब्यू के तुरंत बाद शुरू हो सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस फोन की लॉन्च डेट, कीमत या स्पेसिफिकेशन्स की पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें हाल ही में लॉन्च हुए Galaxy Z Fold 7 की तुलना में काफी बड़ी बैटरी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसे सीमित यूनिट्स में शिप करने की योजना बना रही है, क्योंकि इसका मकसद ज्यादा बिक्री नहीं बल्कि अपनी तकनीकी ताकत को दिखाना हो सकता है। आपको बता दें कि अब तक Huawei के ही ट्राई-फोल्ड फोन कमर्शियल तौर पर उपलब्ध हैं।

Samsung Galaxy Z TriFold अगले महीने की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है इंडस्ट्री सोर्सेज का हवाला देते हुए The Chosun की रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ कोरियन कंपनी का पहला ट्रिपल-फोल्डिंग स्मार्टफोन- Samsung Galaxy Z TriFold 5 दिसंबर को लॉन्च होगा। कंपनी ने कथित तौर पर इस इवेंट की तैयारियां भी शुरू कर चुकी है। फिलहाल फोन से जुड़ी ज्यादातर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी डिस्प्ले साइज ऑनलाइन लीक हुई है। हालांकि, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स और बाकी फीचर्स इवेंट के दौरान ही सामने आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, लॉन्च के तुरंत बाद फोन की बिक्री शुरू की जाएगी।

Samsung Galaxy Z TriFold की संभावित डिस्प्ले डिटेल्स और डिजाइन रिपोर्ट के मुताबिक, Galaxy Z TriFold में 6.5-इंच की आउटर डिस्प्ले होगी, जो Galaxy Z Fold 7 की स्क्रीन से मिलती-जुलती बताई जा रही है। जब फोन पूरी तरह अनफोल्ड होगा, तो ये 10-इंच का फ्लेक्सिबल डिस्प्ले दिखाएगा, जो Galaxy Z Fold 7 की 8-इंच QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex स्क्रीन से बड़ा होगा। इसमें 120Hz एडैप्टिव रिफ्रेश रेट, 368ppi पिक्सल डेंसिटी, और 2,600 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलने की उम्मीद है। Galaxy Z TriFold का आस्पेक्ट रेशियो टैबलेट जैसा बताया जा रहा है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि Samsung Galaxy Z TriFold की थिकनेस पूरी तरह अनफोल्ड होने पर करीब 4.2mm और फोल्ड होने पर लगभग 14mm होगी। इसमें 5,600mAh बैटरी दी जा सकती है, जो Galaxy Z Fold 7 की 4,400mAh बैटरी से काफी बड़ी है। हालांकि Galaxy Z Fold 7 में 25W फास्ट चार्जिंग, Fast Wireless Charging 2.0, और Wireless PowerShare सपोर्ट मिलता है।