Samsung के पहले ट्राई-फोल्ड फोन में क्या कुछ हो सकता है खास? सामने आई डिटेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy Z TriFoldमें Galaxy Z Fold 7 की तुलना में काफी बड़ी बैटरी मिल सकती है। ये जानकारी लीक के जरिए मिली है। एक टिप्स्टर ने हैंडसेट के कई मेजर फीचर्स शेयर किए हैं, जिनमें डिस्प्ले साइज़, पीकब्राइटनेसलेवल, चिपसेट और हर लीफ की थिकनेस शामिल है। फोन को दक्षिण कोरियाईस्मार्टफोनमेकर के पहले ट्रिपल-फोल्डिंगस्मार्टफोन के तौर पर अलगे महीने लॉन्च किया जा सकता है। Galaxy Z TriFoldको पहली बार एशिया-पैसिफिकइकोनॉमिक कॉर्पोरेशन (APEC) 2025 इवेंट में दिखाया गया था, जिससे इसके डिजाइन का संकेत मिला था।बता दें कि अब तक केवल Huawei के ट्राईफोल्ड फोन मार्केट में कमर्शियल तौर पर उपलब्ध हैं।

Samsung Galaxy Z TriFoldके संभावित स्पेसिफिकेशन्स X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट में, टिप्स्टरEvan Blass (@evleaks) ने Samsung के रूमर्डट्रिपल-फोल्डिंगस्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशन्स शेयर की हैं। लीकर ने बताया कि इस हैंडसेट को Samsung Galaxy Z TriFoldके नाम से मार्केट किया जाएगा, जो पहले की रिपोर्ट्स से मेल खाता है। इसके अलावा, फोन में Qualcomm का अनस्पेसिफाइडSnapdragon चिपसेट मिलने की बात कही गई है। ये 5,437mAh रेटेडबैटरी के साथ भी आ सकता है।



Samsung Galaxy Z TriFoldमें पीछे की तरफ 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने की बात कही गई है। इसमें 6.5-इंच का आउटर डिस्प्ले हो सकता है, जिसमें 2,600 nits की पीकब्राइटनेस मिल सकती है। अंदर की तरफ ये 10-इंच की स्क्रीन से लैस हो सकता है, जिसकी पीकब्राइटनेस 1,600 nits बताई गई है। इसके अलावा, इसकी एक लीफ 3.9mm थिक हो सकती है, जबकि बाकी दो क्रमशः 4mm और 4.2mm थिकनेस के साथ आ सकती हैं। अगर ये सही है, तो ये Samsung के मौजूदा फ्लैगशिपफोल्डेबलGalaxy Z Fold 7 से भी पतला होगा, जिसकी थिकनेसअनफोल्ड होने पर 4.2mm है।

ये रिपोर्ट उस रिपोर्ट के एक दिन बाद आई है जिसमें कहा गया था कि Samsung Galaxy Z TriFoldको दक्षिण कोरियाई टेक कंपनी द्वारा 5 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। हैंडसेट की तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स और प्राइसिंगडिटेल्स एक डेडिकेटेडलॉन्चइवेंट में सामने आने की उम्मीद है। हालांकि, Galaxy Z TriFoldके कई फीचर्स ऑनलाइन पहले ही सामने आ चुके हैं। हालिया लीक के उलट, रिपोर्ट में बताया गया है कि फोन में 5,600mAh बैटरी मिल सकती है, जो Galaxy Z Fold 7 की 4,400mAh बैटरी से बड़ी होगी। ये फोल्डेबलस्मार्टफोन 25W वायर्डफास्टचार्जिंग, फास्टवायरलेसचार्जिंग 2.0 और वायरलेसपावरशेयर का सपोर्ट भी देगा।