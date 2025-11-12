Samsung के इस प्रीमियम फोल्डेबल फोन पर मिल रहा 40,399 रुपये का डिस्काउंट, यहां है डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप Samsung Galaxy Z Flip 6 पर नजर बनाए हुए थे, तो अब इसे खरीदने का सबसे अच्छा समय है। Amazon फिलहाल इस फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। चाहे आप लंबे समय से सही डील का इंतजार कर रहे हों या फोल्डेबल फोन का एक्सपीरिएंस चाहते हों- ये ऑफर देखने लायक है।

ध्यान रखें, ऐसे डील्स ज्यादा समय तक नहीं चलते, इसलिए अगर आप इसे खरीदने का सोच रहे हैं, तो जल्दी फैसला करना बेहतर होगा। आइए जानते हैं Galaxy Z Flip 6 पर मिल रही डील के बारे में। Samsung Galaxy Z Flip 6 पर ये है ऑफर Samsung Galaxy Z Flip 6 भारत में लॉन्च के समय 1,09,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध था। लेकिन, अब Amazon पर इस फोन के 12GB + 256GB वेरिएंट पर 40,399 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत घटकर सिर्फ 69,600 रुपये रह गई है। इसके अलावा ग्राहकों को चुनिंदा कार्ड्स पर ग्राहकों को 3,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा है। अगर आप चाहें तो अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके और भी ज्यादा बचत कर सकते हैं। ग्राहकों पुराने फोन चेंज कर 58,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं।