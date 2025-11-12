Language
    Samsung के इस प्रीमियम फोल्डेबल फोन पर मिल रहा 40,399 रुपये का डिस्काउंट, यहां है डील

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:30 PM (IST)

    अगर आप लंबे समय से Samsung Galaxy Z Flip 6 खरीदने का सोच रहे हैं, तो यही सही वक्त हो सकता है। Amazon पर इस प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन पर जबरदस्त छूट मिल रही है। आमतौर पर फोल्डेबल फोन्स पर इतनी बड़ी छूट देखने को नहीं मिलती। बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डिस्काउंट कीमत और भी कम हो जाएगी। 

    Samsung Galaxy Z Flip 6 पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप Samsung Galaxy Z Flip 6 पर नजर बनाए हुए थे, तो अब इसे खरीदने का सबसे अच्छा समय है। Amazon फिलहाल इस फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। चाहे आप लंबे समय से सही डील का इंतजार कर रहे हों या फोल्डेबल फोन का एक्सपीरिएंस चाहते हों- ये ऑफर देखने लायक है।

    ध्यान रखें, ऐसे डील्स ज्यादा समय तक नहीं चलते, इसलिए अगर आप इसे खरीदने का सोच रहे हैं, तो जल्दी फैसला करना बेहतर होगा। आइए जानते हैं Galaxy Z Flip 6 पर मिल रही डील के बारे में।

    Samsung Galaxy Z Flip 6 पर ये है ऑफर

    Samsung Galaxy Z Flip 6 भारत में लॉन्च के समय 1,09,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध था। लेकिन, अब Amazon पर इस फोन के 12GB + 256GB वेरिएंट पर 40,399 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत घटकर सिर्फ 69,600 रुपये रह गई है। इसके अलावा ग्राहकों को चुनिंदा कार्ड्स पर ग्राहकों को 3,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा है। अगर आप चाहें तो अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके और भी ज्यादा बचत कर सकते हैं। ग्राहकों पुराने फोन चेंज कर 58,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं।

    Samsung Galaxy Z Flip 6 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

    Samsung Galaxy Z Flip 6 में 6.7-इंच का Dynamic AMOLED 2X इनर डिस्प्ले दिया गया है, जो FHD+ रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसकी कवर स्क्रीन 3.4 इंच की है, जिसमें 60Hz रिफ्रेश रेट मिलता है।

    फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। इसमें 4,000mAh की बैटरी है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है। फ्रंट में 10MP कैमरा है, जो सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए है।

    इसके अलावा, ये फोल्डेबल फोन कई AI-पावर्ड फीचर्स के साथ आता है, जिनमें Auto Zoom शामिल है। जो अपने आप मेन सब्जेक्ट को पहचानकर फ्रेमिंग एडजस्ट करता है ताकि हर बार परफेक्ट शॉट मिल सके।

