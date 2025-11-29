Language
    Samsung का ये नया टैबलेट भारत में लॉन्च, 11-इंच डिस्प्ले और 7,040mAh बैटरी से है लैस; कीमत 22,999 रुपये

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:19 PM (IST)

    Samsung Galaxy Tab A11+ भारत में लॉन्च हो गया है। ये Galaxy Tab A11 से बड़े डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और बेहतर फीचर्स के साथ आता है। ये चार वेरिएंट में उपलब्ध, जिनमें Wi-Fi और Cellular दोनों ऑप्शन हैं। इसमें 11-इंच TFT डिस्प्ले, Mediatek प्रोसेसर, Dolby Atmos स्पीकर और DeX मोड सपोर्ट जैसे फीचर्स हैं।

    Samsung Galaxy Tab A11 Plus को लॉन्च कर दिया गया है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy Tab A11+ भारत में शुक्रवार को लॉन्च हुआ। लेटेस्ट Galaxy A सीरीज टैबलेट को सितंबर में कई ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च किया गया था और अब इसे भारत में पेश किया गया है। ये टैबलेट Galaxy Tab A11 से ज्यादा प्रीमियम मॉडल है, जिसमें बड़ा डिस्प्ले और ज्यादा बैटरी कैपेसिटी दी गई है। भारत में ये Wi-Fi-only और Cellular + Wi-Fi कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के साथ दो स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में आया है, यानी टोटल चार वेरिएंट। इसमें 11-इंच TFT डिस्प्ले है और इसमें 7,040mAh की बैटरी है, जिसमें 25W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट है।

    Samsung Galaxy Tab A11+ की कीमत और उपलब्धता

    जैसा ऊपर बताया गया, ये टैबलेट कनेक्टिविटी और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन के आधार पर चार वेरिएंट्स में उपलब्ध है। 6GB RAM + 128GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में, Wi-Fi-only वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है, जबकि Wi-Fi + Cellular (5G) वेरिएंट 26,999 रुपये में उपलब्ध है।

    वहीं, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में, Samsung Galaxy Tab A11+ का Wi-Fi-only वेरिएंट 28,999 रुपये में मिलेगा, जबकि Wi-Fi + Cellular ऑप्शन 32,999 रुपये में उपलब्ध होगा। सभी वेरिएंट्स ग्रे और सिल्वर कलर ऑप्शन्स में मिलेंगे। इसे खरीदने के लिए ग्राहक कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, क्योंकि सेल शुरू हो गई है।

    Samsung Galaxy Tab A11+ के स्पेसिफिकेशन्स

    Samsung Galaxy Tab A11+ में 11-इंच TFT LCD स्क्रीन है, जिसमें 90Hz तक रिफ्रेश रेट और Dolby Atmos सपोर्ट वाले क्वाड स्पीकर्स हैं। इसमें Mediatek MT8775 प्रोसेसर है, जिसे 8GB RAM और 256GB स्टोरेज तक के साथ पेयर किया गया है। टैबलेट Android 16 बेस्ड One UI 8 इंटरफेस पर रन करता है। इसमें सात साल के ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे।

    फोटोग्राफी के लिए Samsung Galaxy Tab A11+ में 8-मेगापिक्सल सिंगल रियर कैमरा है, जिसमें ऑटो फोकस मिलता है और 5-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए शामिल है। इसके अलावा, डिवाइस में DeX मोड है जो टैबलेट को PC जैसा एक्सपीरिएंस देता है। यहां कंपैटिबल मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस के साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और विंडोज को रीसाइज भी कर सकते हैं।

    Wi-Fi-only वेरिएंट का वजन 477g है, जबकि Wi-Fi + Cellular वेरिएंट का वजन 482g है। टैबलेट में IP52 रेटिंग मिलती है, जो धूल और हल्के पानी के छींटों से सुरक्षा देती है। इस डिवाइस में 7,040mAh की बैटरी है, जिसमें 25W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट है।

